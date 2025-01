Lý do hàng ngàn giáo viên, công chức ở Đắk Lắk nguy cơ mất tiền thưởng theo Nghị định 73 13/01/2025 18:43

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Tấn Thành, Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk cho biết nhiều cơ quan, địa phương ở Đắk Lắk chưa xây dựng quy chế tiền thưởng theo Nghị định 73 của Chính phủ.

Chậm xây dựng phương án

“Các đơn vị, cấp huyện không xây dựng phương án để trình lên nên Sở Tài chính không có cơ sở tham mưu UBND tỉnh thực hiện”, ông Thành nói.

Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: T.H

Trước đó, ngày 30-6-2024, Chính phủ ban hành Nghị định 73/2024/NĐ-CP (Nghị định 73), quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

Nghị định 73 có hiệu lực từ 1-7-2024. Đến hết ngày 31-1 của năm sau liền kề, nếu cơ quan, đơn vị không sử dụng hết quỹ tiền thưởng của năm trước thì không được chuyển nguồn vào quỹ tiền thưởng của năm sau.

Theo Nghị định 73, chế độ tiền thưởng dựa trên thành tích công tác đột xuất và kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của người lao động. Trong đó, quỹ tiền thưởng hằng năm được xác định bằng 10% tổng quỹ tiền lương.

Theo tìm hiểu của PLO, ngày 20-12-2024, ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk ký quyết định ủy quyền ban hành quy chế tiền thưởng; ủy quyền cho lãnh đạo các sở, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện theo Nghị định 73.

Tuy nhiên, đến nay nhiều địa phương, sở, đơn vị ở Đắk Lắk chưa xây dựng quy chế tiền thưởng đối với cán bộ, công chức theo ủy quyền. Trong số đó, có Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk.

Trả lời PLO, một lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk, cho biết UBND tỉnh giao cho sở, ngành xây dựng quy chế thưởng theo Nghị định 73 nhưng vấn đề là kinh phí ở đâu để làm nguồn chi thưởng.

Theo lãnh đạo này, trong sáu tháng qua kể từ ngày Nghị định 73 có hiệu lực, nếu người nào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì được thưởng khoảng 6,2 triệu đồng; người hoàn thành tốt nhiệm vụ được thưởng khoảng 5,8 triệu đồng.

“Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có khoảng 4.000 giáo viên cấp ba. Hầu hết các giáo viên đều hoàn thành tốt hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhưng sở không có nguồn dự trữ để lập kế hoạch chi thưởng. Nếu chi thưởng hết cho toàn bộ số giáo viên này thì ước tính khoảng 24 tỉ đồng. Hiện chúng tôi tiếp tục có ý kiến để Sở Tài chính và UBND tỉnh xem xét, đảm bảo quyền lợi cho giáo viên”, lãnh đạo này nói.

Chưa có cơ sở để thực hiện Nghị định 73

Liên quan vụ việc, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk có công văn gửi Sở Tài chính về việc thực hiện chế độ tiền thưởng năm 2024.

Theo đó, Sở Nội vụ đề nghị Sở Tài chính cho ý kiến về các cơ quan, đơn vị, địa phương có được phân bổ kinh phí để thực hiện chế độ tiền thưởng của năm 2024 hay không; trường hợp được cấp kinh phí thực hiện chế độ tiền thưởng của năm 2024 thì mức cấp cụ thể như thế nào.

Phòng GD&ĐT TP Buôn Ma Thuột đang phối hợp chi trả tiền thưởng theo Nghị định 73 cho giáo viên. Ảnh: T.T

Trong văn bản trả lời Sở Nội vụ, Sở Tài chính Đắk Lắk, cho biết Nghị định 73 quy định chế độ tiền thưởng để thưởng đột xuất theo thành tích công tác, thưởng định kỳ hằng năm theo kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành công việc của từng người hưởng lương trong cơ quan, đơn vị.

Người đứng đầu đơn vị, cơ quan… có trách nhiệm xây dựng quy chế cụ thể về chế độ tiền thưởng gửi về cơ quan quản lý cấp trên để kiểm tra và thực hiện.

“Hiện nay, các đơn vị chưa có quy chế cụ thể để thực hiện chế độ tiền thưởng, chưa đủ cơ sở để Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét bố trí kinh phí thực hiện chế độ tiền thưởng của sáu tháng trong năm 2024”, văn bản của Sở Tài chính Đắk Lắk nêu rõ.

Một lãnh đạo Sở Tài chính Đắk Lắk nói, hết tháng 1-2025 nếu không chi được thì sẽ mất khoản tiền thưởng của năm 2024 theo Nghị định 73.

Vị này nói, Nghị định 73 có hiệu lực từ 1-7-2024, góp phần tăng thêm thu nhập cho người lao động. Đây là quy định mới, việc xét thưởng sẽ thông qua bình chọn, đánh giá dựa theo kết quả công tác của năm, không phải ai cũng được nhận thưởng.

“Đây không phải chính sách an sinh xã hội mà là chế độ tiền thưởng căn cứ vào kết quả của công việc của năm. Những người hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới được thưởng. Do Nghị định mới, các đơn vị liên quan có thể do sơ suất nên triển khai chậm, không xây dựng kịp quy chế, khó triển khai để chi thưởng cho năm 2024”, lãnh đạo Sở Tài chính Đắk Lắk nói.