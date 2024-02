Mỹ đề xuất dự thảo nghị quyết về Gaza lên HĐBA LHQ

Ngày 19-2, Mỹ đề xuất dự thảo nghị quyết về Gaza lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ). Dự thảo nghị quyết này kêu gọi các bên trong xung đột Israel-Hamas ngừng bắn tạm thời và cảnh báo về tác động của việc Israel tấn công TP Rafah (cực nam Gaza), theo đài CNN.

Cụ thể, trong dự thảo nghị quyết, Mỹ kêu gọi các bên thực hiện “lệnh ngừng bắn tạm thời ở Gaza ngay khi có thể”. Tuy nhiên, theo CNN, điều này không đáp ứng được mong muốn của hầu hết thành viên HĐBA, do các nước này muốn thực hiện lệnh ngừng bắn ngay lập tức.

Người dân Gaza nhận hàng từ xe tải viện trợ hôm 19-2. Ảnh: REUTERS

Dự thảo nghị quyết của Mỹ cũng cảnh báo về tác động từ cuộc tấn công trên bộ của Israel vào TP Rafah. Trong dự thảo, Mỹ cho rằng cuộc tấn công sẽ "gây tổn hại thêm cho dân thường và khiến họ phải di dời thêm, bao gồm khả năng phải di dời sang các nước láng giềng, điều này sẽ có tác động nghiêm trọng đến hòa bình và an ninh khu vực".

Do đó, Mỹ cho rằng “một cuộc tấn công trên bộ lớn như vậy không nên được tiến hành trong hoàn cảnh hiện tại". Theo hãng tin Reuters, hiện có hơn 1 triệu trong số 2,3 triệu người dân Gaza đang trú ấn tại Rafah.

Ngoài ra, dự thảo nghị quyết cũng kêu gọi Hamas thả các con tin Israel.

Dự thảo nghị quyết của Mỹ cũng lên án đề xuất của một số bộ trưởng trong chính phủ Israel kêu gọi người định cư Do Thái chuyển đến Gaza. Dự thảo phản đối những hành động nhằm thay đổi nhân khẩu học hoặc lãnh thổ Gaza, cho rằng đây là những hành vi vi phạm luật pháp quốc tế.

Bên cạnh đó, dự thảo nghị quyết phản đối "bất kỳ hành động nào của các bên nhằm thu hẹp lãnh thổ Gaza, trên cơ sở tạm thời hoặc lâu dài, bao gồm việc thông qua thành lập chính thức hoặc không chính thức cái gọi là vùng đệm, cũng như việc phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự một cách có hệ thống trên diện rộng".

Mỹ đề xuất dự thảo nghị quyết về Gaza sau khi tuyên bố sẽ phủ quyết dự thảo nghị quyết do Algeria đề xuất về xung đột Israel-Hamas. Dự thảo nghị quyết của Algeria kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield cho rằng dự thảo nghị quyết do Algeria đề xuất có thể gây nguy hiểm cho "các cuộc đàm phán nhạy cảm" về con tin. Theo Reuters, Mỹ, Ai Cập, Israel và Qatar đang nỗ lực đàm phán để tạm dừng xung đột và đi đến thỏa thuận thả các con tin bị Hamas giữ.

HĐBA sẽ bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết do Algeria đề xuất vào sáng 20-2 (giờ New York, Mỹ). Trong khi đó, HĐBA vẫn chưa xác định thời gian bỏ phiếu cho dự thảo nghị quyết do Mỹ đề xuất.

KHOA ĐIỀM