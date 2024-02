Mỹ không kích mục tiêu liên quan Iran: Đồng minh ủng hộ, Iraq triệu tập đại biện Mỹ, Nga đòi HĐBA họp khẩn

Nhiều bên đã lên tiếng về cuộc không kích của Mỹ hôm 2-2 nhằm vào các mục tiêu có liên kết Iran ở Iraq và Syria, sau vụ căn cứ Mỹ ở Jordan bị tấn công tuần rồi, theo hãng tin Reuters.

Các bên đồng loạt chỉ trích

. Chính phủ Iraq ngày 3-2 cho biết vụ không kích của Mỹ tại Iraq làm 16 người thiệt mạng và 29 người bị thương. Baghdad cũng bác bỏ tuyên bố từ Washington rằng Mỹ đã thông báo trước cho chính phủ Iraq về kế hoạch tấn công.

Bộ Ngoại giao Iraq ngày qua triệu tập Đại biện lâm thời Mỹ ở thủ đô Baghdad - ông David Perker để trao công hàm phản đối vụ không kích.

“Iraq nhắc lại việc từ chối coi lãnh thổ Iraq là đấu trường để giải quyết tranh chấp hoặc thể hiện sức mạnh giữa các nước tham chiến” - theo Bộ Ngoại giao Iraq.

Các tòa nhà bị phá hủy ở thị trấn Al-Qaim (tỉnh Anbar, Iraq) hôm 3-2 sau khi máy bay chiến đấu của Mỹ không kích mục tiêu liên quan Iran ở thị trấn này một ngày trước đó. Ảnh: ANADOLU AGENCY

. Ngày 3-2, Bộ Ngoại giao Syria cho biết nước này “lên án hành vi vi phạm trắng trợn này của Mỹ” và “bác bỏ dứt khoát tất cả những lý do và lời nói dối mà chính quyền Mỹ đưa ra để biện minh cho cuộc tấn công”.

Syria cũng cảnh báo rằng cuộc tấn công của Mỹ có thể “thúc đẩy xung đột ở Trung Đông một cách nguy hiểm”.

. Ngày 2-2, ngay sau khi Mỹ không kích mục tiêu liên quan Iran ở Iraq và Syria, Bộ Ngoại giao Iran ra tuyên bố coi vụ không kích là “vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iraq, Syria, vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc (LHQ)”.

“Vụ tấn công là một hành động mạo hiểm và một sai lầm chiến lược nữa của chính phủ Mỹ. Vụ việc sẽ không dẫn đến kết quả nào khác ngoài việc làm gia tăng căng thẳng và bất ổn trong khu vực” - theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran.

. Phong trào Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) ngày 3-2 gọi cuộc tấn công của Mỹ là “đổ thêm dầu vào lửa” ở Trung Đông.

“Mỹ phải chịu trách nhiệm về hậu quả của hành động xâm lược tàn bạo này nhằm vào cả Iraq và Syria, vốn là động thái đổ thêm dầu vào lửa. Chúng tôi đảm bảo rằng khu vực sẽ không chứng kiến ​​sự ổn định hoặc hòa bình, trừ khi ngăn chặn sự xâm lược của chủ nghĩa Do Thái [Israel] cũng như tội ác diệt chủng và thanh lọc sắc tộc đối với người dân của chúng tôi ở Dải Gaza” - theo tuyên bố của Hamas.

. Nhóm vũ trang Hezbollah (Lebanon) ngày qua cũng ra tuyên bố chỉ trích vụ không kích của Mỹ ở Iraq và Syria.

“Hezbollah lên án mạnh hành động gây hấn trắng trợn của Mỹ đối với Iraq và Syria. Những gì Washington đã làm là vi phạm chủ quyền của hai nước, tấn công vào an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của họ, vi phạm trắng trợn mọi nguyên tắc quốc tế và luật nhân đạo” - theo tuyên bố của Hezbollah.

. Cũng trong ngày 3-2, Nga kêu gọi triệu tập một cuộc họp tại Hội đồng Bảo an LHQ “về mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh do các cuộc tấn công của Mỹ ở Syria và Iraq gây ra”, theo hãng thông tấn TASS.

"Rõ ràng, các cuộc không kích có chủ ý nhằm mục đích thúc đẩy xung đột hơn nữa. Gần đây, với việc Mỹ không ngừng tấn công các mục tiêu được cho là thân Iran ở Iraq và Syria, Washington đang cố tình lôi kéo các quốc gia lớn trong khu vực vào xung đột” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói.

Binh sĩ Mỹ tuần tra một khu vực ở thị trấn Tal Hamis, phía đông nam TP Qameshli, tỉnh Hasakeh (Syria) hồi tháng 1. Ảnh: AFP

Nhiều nước ủng hộ Mỹ

. Trong khi đó, Anh khẳng định “Anh và Mỹ là những đồng minh kiên định” và London “ủng hộ quyền của Mỹ trong việc đáp trả các cuộc tấn công”.

“Chúng tôi từ lâu đã lên án hoạt động gây bất ổn của Iran trên toàn khu vực, bao gồm việc nước này hỗ trợ chính trị, tài chính và quân sự cho một số nhóm chiến binh” - Reuters dẫn lời một phát ngôn viên (không nêu tên) của chính phủ Anh.

. Ba Lan cũng thể hiện sự ủng hộ việc Mỹ không kích mục tiêu liên quan Iran ở Iraq và Syria.

“Vấn đề cấp bách nhất hiện nay là chúng ta có các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các mục tiêu ở Trung Đông. Điều tôi có thể nói với bạn là các lực lượng ủy nhiệm của Iran đã đùa với lửa trong nhiều tháng và nhiều năm, và giờ cần phải trừng phạt các lực lượng này” - Ngoại trưởng Ba Lan Radek Sikorski bình luận.

. Ngoại trưởng Áo Alexander Schallenberg cho rằng người đồng cấp Mỹ Antony Blinken đang làm “một công việc to lớn để ngăn chặn cuộc khủng hoảng lan ra toàn khu vực”.

“Tôi tin những kẻ tấn công căn cứ Mỹ phải biết rằng thực chất họ đang đổ thêm dầu vào lửa. Và mục tiêu chung của chúng ta là ngăn chặn sự lan rộng bằng mọi giá” - ông Schallenberg nói.

Nội bộ Mỹ hoan nghênh vụ Mỹ không kích mục tiêu liên quan Iran ở Iraq và Syria Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ - ông Jack Reed (đảng Dân chủ) hoan nghênh vụ không kích đã giáng một đòn mạnh vào các lực lượng dân quân có liên hệ với Iran ở khắp Trung Đông. “Tôi ca ngợi các thành viên quân đội Mỹ dũng cảm đã thực hiện các cuộc tấn công và tôi ủng hộ hành động mạnh mẽ của Tổng thống Joe Biden. Những cuộc tấn công này, cùng với chính sách ngoại giao khôn ngoan, gửi một tín hiệu rõ ràng rằng Mỹ sẽ tiếp tục hành động thích hợp để bảo vệ nhân viên và lợi ích của chúng tôi” - ông Reed nói hôm 2-2. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Joni Ernst cảnh báo “Iran cần biết cái giá phải trả cho mạng sống của người Mỹ”. Trong khi đó, một số nhà lập pháp Mỹ cho rằng phản ứng của chính quyền ông Biden là quá chậm. “Chính quyền đã đợi một tuần và gửi điện báo cho thế giới, bao gồm tới Iran, về phản ứng của Mỹ. Việc gửi tín hiệu quá mức đã làm suy giảm khả năng của Mỹ trong việc chấm dứt hàng loạt cuộc tấn công mà chúng ta đã phải chịu đựng trong vài tháng qua” - Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson nói. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Roger Wicker - thành viên cấp cao trong Ủy ban Quân vụ Thượng viện, nói: “Những cuộc tấn công quân sự này được hoan nghênh, nhưng đã quá muộn đối với ba người Mỹ dũng cảm đã thiệt mạng và gần 50 người bị thương”.

THẢO VY