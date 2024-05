Nam giới cần ăn bao nhiêu protein mỗi ngày?

Dưới đây là những lợi ích của protein, lượng khuyến nghị hàng ngày và hậu quả của việc tiêu thụ quá nhiều.

Protein là một chất dinh dưỡng đa lượng quan trọng, bao gồm các axit amin, là nền tảng cho các chức năng cơ thể khác nhau. Protein tham gia vào phát triển tế bào, mô và cơ quan trong cơ thể chúng ta.

Protein cung cấp cấu trúc, tạo điều kiện giao tiếp giữa các tế bào, vận chuyển các phân tử và xây dựng các tế bào mới. Nó hiện diện trong tóc, da, não, gan, gân của chúng ta.

Protein mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm thúc đẩy cảm giác no, giảm cảm giác thèm đường, hỗ trợ sửa chữa và tăng trưởng cơ bắp cũng như thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Nó hỗ trợ hệ thống miễn dịch, giúp duy trì khối lượng cơ bắp và rất cần thiết cho làn da, tóc và móng khỏe mạnh.

Là một trong ba chất dinh dưỡng đa lượng mà cơ thể chúng ta cần để tạo ra năng lượng, protein đặc biệt ở chỗ cơ thể chúng ta không dự trữ nó như với carbohydrate và chất béo. Vì vậy, chúng ta phải đảm bảo tiêu thụ đủ chất đạm thông qua chế độ ăn uống để đáp ứng nhu cầu của cơ thể.

Theo khuyến nghị của USDA Mỹ, lượng protein hàng ngày như sau:

· Phụ nữ trưởng thành: Khoảng 46 gam protein mỗi ngày

· Đàn ông trưởng thành: Khoảng 56 gram protein mỗi ngày

Tuy nhiên, những khuyến nghị này có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như tuổi tác, giới tính, mức độ hoạt động và tình trạng sức khỏe tổng thể.

· Phụ nữ mang thai: Cần bổ sung protein để hỗ trợ thai nhi phát triển

· Người lớn tuổi: Có thể cần nhiều protein hơn để ngăn ngừa mất cơ

· Vận động viên: Yêu cầu tăng lượng protein để sửa chữa và xây dựng các mô cơ

Việc điều chỉnh lượng protein phù hợp với nhu cầu cá nhân có thể giúp tối ưu hóa sức khỏe và hoạt động thể chất, đảm bảo rằng mọi người đều nhận được lượng protein phù hợp với tình trạng cụ thể của mình.

Đặc biệt, nhu cầu protein cho các lối sống khác nhau như sau:

· Người ít vận động: cần khoảng 0,8 gam protein cho mỗi kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày.

· Những người năng động cao: Cần khoảng 1,2 đến 2,0 gam protein cho mỗi kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày.

· Người muốn giảm cân: lượng protein tối thiểu ít nhất 0,36 gam protein cho mỗi kg trọng lượng cơ thể

Nếu bạn nạp không đủ lượng protein thì cơ thể bạn sẽ dẫn đến một số vấn đề sức khỏe:

· Mất cơ

· Hệ thống miễn dịch bị suy giảm

· Mất cân bằng nội tiết tố

· Móng tay dễ gãy

· Rụng tóc

· Các vấn đề về da

Thiếu protein cũng có thể dẫn đến tâm trạng kém, khó tập trung và cân nặng dao động không mong muốn.

Trên thực tế, việc tiêu thụ quá nhiều protein có thể làm hỏng các nỗ lực về sức khỏe và thể lực của bạn.

Việc lạm dụng quá nhiều protein cũng có thể dẫn đến lượng chất xơ không đủ và ảnh hưởng đến đường ruột, hệ tiêu hóa khỏe mạnh.