Nam thanh niên trộm tiền, vàng của chị ruột rồi báo tin mình là thủ phạm 14/10/2024 18:02

Ngày 14-10, Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lê Quang Vinh (28 tuổi, ngụ xã Châu Phong, thị xã Tân Châu) về tội trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Vinh chơi đánh bạc trực tuyến và thua lỗ dẫn đến nợ nần. Để có tiền trả nợ, Vinh đã nảy sinh ý định trộm tài sản của gia đình đem đi bán. Khoảng 8 giờ ngày 15-8, nhân lúc nhà không có ai, Vinh đã vào phòng mẹ ruột để lục tìm lấy trộm tài sản nhưng bất thành do tài sản để trong két sắt.

Lê Quang Vinh bị bắt vì trộm tiền, vàng của chị ruột đem đi đánh bạc trực tuyến. Ảnh: QM

Sau đó, Vinh qua phòng ngủ của chị ruột là L lục lấy trộm 30 triệu đồng, nhiều lắc tay bằng vàng, dây chuyền vàng 18 kara và 24 kara, có tổng trọng lượng gần 16 chỉ. Sau khi lấy trộm, Vinh còn thông báo cho chị biết việc mình đã lấy tiền vàng rồi đem đi bán lấy tiền trả nợ và tiếp tục đánh bạc trực tuyến.