Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên đi 'thanh toán' đối thủ ở Quảng Ngãi 13/11/2024 23:20

Ngày 13-11, Công an huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi cho biết tổ công tác của Công an xã Hành Đức vừa ngăn chặn 9 thanh thiếu niên mang hung khí chuẩn bị hỗn chiến với 2 nhóm thanh niên khác trên địa bàn.

Theo thông tin, tối ngày 10-11, tổ công tác của Công an xã Hành Đức (huyện Nghĩa Hành) tuần tra đảm bảo an ninh, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Đến khuya cùng ngày, tổ công tác phát hiện 9 thanh thiếu niên đi trên 3 xe máy có mang theo hung khí gồm kiếm và dao tự chế. Tổ công tác đã nhanh chóng triển khai lực lượng ngăn chặn và sau đó tạm giữ người, phương tiện cùng hung khí.

Công an kịp thời ngăn chặn 9 thanh thiếu niên mang theo hung khí đi tìm đối thủ để "thanh toán". Ảnh: CA

Qua xác minh ban đầu, nhóm này gồm Lê Văn T (18 tuổi), Nguyễn Văn T (16 tuổi), Trương Quang C (16 tuổi), cùng trú xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành; Võ Duy T (17 tuổi); Trần Ngọc H (19 tuổi), cùng trú tại xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành; Nguyễn Tấn H (16 tuổi), Lê Hồ Thanh P (16 tuổi), cùng trú xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành; Đoàn Quang T (16 tuổi), trú xã Long Sơn, huyện Minh Long; và một thanh niên khác đang được truy tìm.

Tại cơ quan Công an, nhóm thanh thiếu niên khai, trước đó 2 ngày, nhóm có mâu thuẫn với một nhóm thanh thiếu niên khác tại xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi và một nhóm thanh thiếu niên tại xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành.

Do đó, tối 10-11, nhóm này chuẩn bị hung khí gồm kiếm và dao tự chế để tìm, “thanh toán” 2 nhóm thanh thiếu niên trên. Trong lúc đang đi tìm đối thủ thì gặp tổ công tác của Công an xã Hành Đức.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý.