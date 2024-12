Ngang nhiên vào nhà dân giật lồng chim chào mào 12/12/2024 14:49

Ngày 12-12, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an huyện Duy Xuyên đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Thái Văn Bình (34 tuổi) và Nguyễn Quang Vinh (19 tuổi, cùng ngụ thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) để điều tra về vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn.

Vinh và Bình cùng nhau thực hiện vụ cướp giật lồng chim chào mào xảy ra trên địa bàn huyện Duy Xuyên. Ảnh: CA

Trước đó, tối 7-12, mạng xã hội lan truyền clip có dấu hiệu của tội phạm cướp giật tài sản xảy ra tại một nhà người dân trên địa bàn xã Duy Trinh (huyện Duy Xuyên). Công an huyện này đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp với công an các xã, thị trấn khẩn trương tổ chức xác minh, điều tra làm rõ.

Theo thông tin anh Đ (chủ nhà) cung cấp, thời điểm trên có một người đứng trước nhà cảnh giới, người còn lại đi vào trong nhà, khi vừa đến cửa phòng khách thì bị mẹ của anh Đ phát hiện.

Ngang nhiên vào nhà cướp giật lồng chim chào mào. Nguồn: Page Duy Xuyên

Dù vậy, người này vẫn giật lấy lồng chim chào mào đang treo rồi bỏ chạy, sau đó nhảy lên xe người đứng canh bên ngoài để tẩu thoát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều ngày 9-12, công an đã xác định được hai nghi can là Bình và Vinh. Hai nghi can đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.