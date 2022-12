Ngành du lịch Quảng Nam khởi sắc, từng bước lấy lại đà tăng trưởng

(PLO)- Tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ bế mạc Năm du lịch Quốc gia 2022 và Khai mạc năm Quốc gia khởi nghiệp – Quảng Nam 2023 với chủ đề “Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp”.

Tối 22-12, UBND tỉnh Quảng Nam và Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch tổ chức lễ bế mạc Năm du lịch Quốc gia 2022 với chủ đề “Quảng Nam – Điểm đến du lịch xanh”, đồng thời Khai mạc năm Quốc gia khởi nghiệp – Quảng Nam 2023 với chủ đề “Lan toả tinh thần khởi nghiệp”.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt, cho rằng xuyên suốt chín tháng vừa qua, với nội dung đặc sắc, hấp dẫn, các sự kiện, hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2022 đã được tổ chức thành công trên 200 sự kiện, diễn đàn, lễ hội.

Kết quả thành công của Năm Du lịch quốc gia 2022 đã tác động tích cực đến sự phục hồi của ngành du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Quảng Nam nói riêng.

Năm 2022, Việt Nam đã đón và phục vụ ước khoảng 104,8 triệu lượt khách du lịch, tăng gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2021, trong đó có 3,5 triệu lượt khách quốc tế và 101,3 triệu lượt khách nội địa.

Số lượng khách du lịch nội địa đã vượt xa với mục tiêu đặt ra là 60 triệu lượt khách, tăng trên 19% so với năm 2019 - thời điểm trước khi đại dịch bùng phát.

Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 495 nghìn tỷ đồng. Riêng tỉnh Quảng Nam với 4,8 triệu lượt khách du lịch và tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 3.800 tỷ đồng, đã tạo công ăn việc làm cho hơn 16.000 người lao động trong lĩnh vực du lịch. Với kết quả đó, Quảng Nam đã đóng góp những nét vẽ đẹp trên bức tranh đầy màu sắc, sống động và hấp dẫn của ngành du lịch Việt Nam.

“Có thể khẳng định rằng, những kết quả đạt được trên có sự đóng góp lớn của việc tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022, mang lại hiệu quả cao trong việc thu hút đầu tư, phát triển sản phẩm du lịch và hoạt động xúc tiến quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam”, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh, cho biết kết thúc năm 2022, ngành du lịch Quảng Nam đã có sự khởi sắc mạnh mẽ, từng bước lấy lại đà tăng trưởng thời kỳ hậu COVID-19.

Quảng Nam đã đón gần 4,8 triệu lượt khách, tăng 13 lần so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu du lịch năm 2022 ước đạt 3.800 tỷ đồng, tăng 8 lần so với cùng kỳ năm 2021; thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt gần 9.000 tỉ đồng, bằng 2/3 so với năm 2019. Số doanh nghiệp hoạt động du lịch đã tăng trở lại, tạo công ăn việc làm cho người lao động; kinh doanh du lịch “ấm” lên theo đà phục hồi.

“Thành công của Năm Du lịch quốc gia cùng với kết quả đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2022 tạo tiền đề để tỉnh Quảng Nam phát triển mạnh mẽ và toàn diện hơn trong thời gian tới, trong đó có ngành du lịch”, Chủ tịch Quảng Nam nhấn mạnh.

Tiếp nối thành công Năm du lịch Quốc gia 2022, tỉnh Quảng Nam được chọn đăng cai tổ chức Năm Quốc gia khởi nghiệp – Quảng Nam 2023 với chủ đề “Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp”. Đây là hoạt động có quy mô quốc gia, diễn ra liên tục trong năm 2023 trên cả nước. Chủ tịch Quảng Nam cho rằng, tỉnh này xác định khoa học công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là một trong ba khâu đột phá để phát triển nhanh và bền vững. “Chúng tôi tin tưởng rằng, Năm Quốc gia khởi nghiệp 2023 với chủ đề “Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp” do tỉnh Quảng Nam khởi xướng hứa hẹn sẽ diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Cộng đồng khởi nghiệp cả nước hãy cùng nhau đoàn kết và vươn lên, hãy hiện thực hóa khát vọng xây dựng thương hiệu doanh nhân đất Việt mang tầm quốc tế, vì một dân tộc Việt Nam hùng cường, một đất nước Việt Nam giàu đẹp và hạnh phúc”, ông Thanh nói.

THANH NHẬT