Nghi can sát hại 1 phụ nữ ở Nghệ An bị bắt tại TP.HCM

(PLO)- Trần Văn Năng từ Hải Phòng vào Nghệ An giết người cướp của rồi trốn vào TPHCM thì bị bắt.

Ngày 28-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can đối với Trần Văn Năng (61 tuổi, trú thôn Nhân Mục, xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) về tội giết người và cướp tài sản.

Nạn nhân bị sát hại là bà PTH (55 tuổi, trú xã Tân An, huyện Tân Kỳ, Nghệ An).

Trước đó, sáng 15-7, anh PAĐ (trú xã Tân An, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) phát hiện mẹ ruột là bà H tử vong trong phòng ngủ. Trên thi thể bà H có vết dao đâm và gia đình mất một số tài sản như xe máy, điện thoại, túi đựng tiền của bà H nên anh D đã trình báo cơ quan công an.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án để điều tra, truy bắt hung thủ. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản để điều tra làm rõ.

Sau thời gian điều tra, Ban chuyên án đã từ Nghệ An vào phối hợp với Công an huyện Bình Chánh, Phòng CSGT TP.HCM bắt giữ Năng tại huyện Bình Chánh khi Năng đang trên chuyến xe từ TP Cần Thơ về TP.HCM.

Năng khai nhận, đầu năm 2023, Năng đang làm bảo vệ tại bến xe ở TP Hải Phòng thì có gặp và quen bà H khi bà đi thăm người thân. Năng kết bạn với bà H và cho đến tháng 7-2023, Năng có cho bà H vay mượn 10 triệu đồng.

Ngày 14-7, Năng đi từ Hải Phòng vào nhà bà H để nói chuyện nợ nần. Đêm hôm đó, Năng ngủ lại tại nhà bà H rồi nửa đêm Năng nghĩ rằng bà H lợi dụng chuyện tình cảm để mượn tiền nên đã bực tức và dùng dao tấn công vào người bà H.

Khi bà H gục xuống, Năng cướp lấy chiếc túi của bà H (Hai điện thoại, tiền mặt 642.000 đồng, một số đồ dùng cá nhân) cùng chiếc xe máy của bà H rồi bỏ trốn.

Trên đường đi trốn, Năng đến bệnh viện Đa khoa Quang Khởi (Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) gửi xe máy, đón xe khách vào Thừa Thiên Huế. Khi vào đến TP Huế, Năng đón xe vào Đà Nẵng và lo sợ bị truy đuổi, Năng lại đi ngược ra Cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị). Tại đây, Năng ngủ lại một đêm rồi tiếp tục quay vào Đà Nẵng, Quảng Nam.

Sau đó, Năng đi từ Quảng Nam vào Cần Thơ. Khi Năng rời Cần Thơ đến TP.HCM thì bị bắt.

