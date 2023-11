Người dân mong ĐBQH đôn đốc giải quyết khiếu nại

Ngày 22-11, Quốc hội (QH) thảo luận ở hội trường về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2023. Đây là nội dung mà theo Phó Chủ tịch QH Trần Quang Phương, được tổng hợp trên cơ sở kết quả công tác dân nguyện và công tác giám sát của Ủy ban Thường vụ QH theo định kỳ.

Gợi ý các vấn đề trong phiên thảo luận, Phó Chủ tịch QH Trần Quang Phương nói theo báo cáo thì công tác tiếp công dân đã làm cho tình hình xã hội tốt hơn, địa phương có chuyển biến nhưng bộ, ngành chuyển biến chưa nhiều và cần phải làm rõ việc này. Cạnh đó, khiếu kiện đông người cũng tăng lên.

Đại biểu (ĐB) Điểu Huỳnh Sang (đoàn Bình Phước) đề nghị làm rõ vì sao số lượt, số người, số vụ và số đoàn đông người tăng cao ở trụ sở tiếp công dân của các bộ, ngành ở Trung ương. Ông cũng đề nghị Chính phủ rà soát, bổ sung các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo.

Đơn thư tăng mạnh

Theo báo cáo của Chính phủ, trong năm 2023, tổng số vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính các cấp là hơn 7.000 (tăng 15,5% so với năm 2022). Lý do theo Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong là người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền cũng đồng thời gửi đến những cơ quan không thuộc thẩm quyền giải quyết. Do đó, số đơn tiếp nhận của các bộ, ngành tăng cao.

Ngoài ra, qua giải quyết tố cáo các cơ quan hành chính nhà nước đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 19,6 tỉ đồng, 0,8 ha đất; trả lại cho các tổ chức, cá nhân 5,2 tỉ đồng. Kiến nghị xử lý 475 người, trong đó có 432 cán bộ, công chức. Chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 37 vụ, 32 đối tượng (trong đó có 16 cán bộ, công chức).