Nhà băng lãi lớn từ mảng phi tín dụng

(PLO)- Nhờ đa dạng hóa nguồn doanh thu và tối ưu hóa chi phí hoạt động nên lợi nhuận của nhiều ngân hàng trong nửa đầu năm nay vẫn đạt kế hoạch đề ra dù tín dụng tăng rất chậm.

Mới đây, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, ngành ngân hàng nửa đầu năm nay đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Đến ngày 30-6-2023, dư nợ tín dụng nền kinh tế đạt trên 12,49 triệu tỉ đồng, tăng 4,73% so với cuối năm 2022.

Trong khi đó, tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm 2022 lên tới 9,3%. Như vậy so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng trưởng tín dụng toàn ngành kinh tế trong nửa đầu năm nay chỉ bằng khoảng 1/3.

Ông Nguyễn Quốc Hùng- Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhận định: “Sức hấp thụ vốn trong nền kinh tế thấp, mặc dù các ngân hàng đã giảm lãi suất cho vay song tốc độ tăng trưởng tín dụng chỉ đạt trên 4%. Cùng với đó là khó khăn từ thị trường vốn và thị trường bất động sản dẫn đến chất lượng tài sản ngân hàng suy giảm, nợ xấu tăng”.

Dù tín dụng tăng chậm, sức hấp thu vốn còn yếu, nhưng theo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của nhiều ngân hàng đều ghi nhận lãi đậm. Trong đó nguồn thu chủ yếu đến từ mảng phát hành thẻ tín dụng, hoạt động thanh toán.

Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm do ngân hàng ACB vừa công bố cho thấy, dù nền kinh tế trong nước nửa đầu năm nay còn nhiều thách thức, hoạt động sản xuất trong nước và xuất nhập khẩu đều bị ảnh hưởng, song ACB đã hoàn thành 50% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Đáng chú ý, động lực lớn giúp lợi nhuận của nhà băng này tăng trưởng chủ yếu đến từ thu nhập ngoài lãi tăng 28% so với cùng kỳ. Tỉ trọng đóng góp của thu nhập ngoài lãi vào doanh thu liên tục tăng từ 19% lên 22%, giảm áp lực lên mảng thu nhập từ lãi. Trong đó, dịch vụ thẻ, mua bán ngoại tệ và hoạt động đầu tư đóng góp lớn vào tăng trưởng thu nhập trong nửa đầu năm 2023.

Tương tự, trong cùng thời điểm nguồn thu ngoài lãi cũng là điểm sáng trong hoạt động kinh doanh của Nam A Bank khi chỉ số này có bước tăng trưởng mạnh mẽ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt hơn 241 tỉ đồng, tăng 185% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, với việc tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, Nam A Bank cũng ghi nhận số lượng thẻ tín dụng đạt hơn 130.000 thẻ (tăng 11,4% so với đầu năm). Số lượng tài khoản online đạt gần 700.000 người đăng ký, tăng hơn 42% so với đầu năm, hoàn thành gần 80% so với kế hoạch năm 2023…

Tại MSB, tổng thu thuần của ngân hàng này trong 6 tháng đầu năm đạt gần 6.400 tỉ đồng, tăng 23,2% so với cùng kỳ 2022. Trong đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 86%, tỷ lệ thu nhập ngoài lãi trên tổng thu nhập hoạt động đạt trên 31%. Điều này cũng cho thấy sự nỗ lực của MSB trong việc chuyển đổi và đa dạng hóa cơ cấu nguồn thu, đặc biệt trong hoàn cảnh các hoạt động kinh doanh dựa trên cho vay đang có nhiều biến động bất lợi.

Trong 6 tháng cuối năm, MSB định hướng gia tăng nguồn thu ngoài lãi bên cạnh việc duy trì mảng kinh doanh cốt lõi. Ông Nguyễn Hoàng Linh, Tổng Giám đốc Ngân hàng cho rằng: “Sự chuyển dịch này phù hợp với chiến lược hiện tại của MSB khi giảm tỉ trọng kinh doanh lĩnh vực tiềm ẩn biến động. Đồng thời tối ưu hóa nguồn thu từ các hoạt động phi tín dụng như dịch vụ thẻ, thanh toán, kinh doanh ngoại tệ, dịch vụ ngân hàng đầu tư… Việc sở hữu cơ cấu thu nhập có tỉ trọng thu nhập ngoài lãi cao sẽ giúp ngân hàng tăng trưởng bền vững, ổn định hơn trong dài hạn”.

