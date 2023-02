Nhiều thanh niên thuê phòng karaoke, nhà trọ ở Gò Vấp tổ chức 'tiệc ma túy'

(PLO)- Công an quận Gò Vấp phát hiện, xử lý nhiều nhóm thanh niên tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn…

Ngày 3-2, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM tạm giữ hình sự Đỗ Văn Hận (28 tuổi), Phan Minh Thiện (32 tuổi, cùng ngụ quận Gò Vấp); Hà Duy Duy (30 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng), Lã Văn Sơn (25 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý, mua bán trái phép chất ma tuý và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Trước đó, 23 giờ ngày 30-1, Đội CSĐT TP về Ma túy phối hợp với Công an phường 12, Công an quận Gò Vấp ập vào căn nhà số 162/35F đường Nguyễn Duy Cung (phường 12, quận Gò Vấp) phát hiện nhóm Hận, Thiện, Duy, Sơn đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, công an thu giữ 1,6247 gam Ketamine cùng một số dụng cụ để sử dụng ma tuý.

Tiếp tục mở rộng, công an bắt Võ Thị Thanh Tâm (24 tuổi, ngụ phường 12, quận Gò Vấp) có hành vi tàng trữ 2,1389 gam Ketamine; Đỗ Thành Trung (22 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) và Hoàng Ngọc Tâm (22 tuổi, cùng ngụ quận Phú Nhuận) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Theo Công an quận Gò Vấp, qua nắm tình hình đã phát hiện ngôi nhà nói trên thường xuyên có các thanh niên vào ra với biểu hiện nghi vấn nên đã tổ chức xác minh theo dõi.

Công an quận Gò Vấp cho biết trước đó đã triệt phá nhiều vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại các địa điểm là nhà cho thuê, quán karaoke trên địa bàn.

Như rạng sáng ngày 15-1, Công an quận Gò Vấp kiểm tra hành chính căn nhà 49/24B Bùi Quang Là, phường 12, phát hiện 9 nam nữ thanh niên tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, sáng ngày 10-12, Công an quận Gò Vấp kiểm tra nhà số: 237/32/51 đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, phát hiện bắt quả tang Lương Hồng Duy (34 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Qua điều tra, Duy thuê nhà nguyên căn để cải tạo thành nhiều “phòng bay” cho khách đến thuê để tổ chức "tiệc ma túy" và bay lắc với nhau. Qua khám xét thu giữ 10,1383 gam Ketamine và nhiều viên thuốc lắc.

Kế đó, khuya ngày 27-11-2022, Công an quận Gò Vấp ập vào kiểm tra quán Karaoke The King trên đường số 4, phường 7 phát hiện nhóm 3 người là quản lý, khách thuê đang chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng ma túy.

Điều đáng nói, quán karaoke này đã bị đình chỉ nhưng vẫn lén lút mở cửa, cho khách vào sử dụng ma túy.

Theo Công an quận Gò Vấp, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, Công an quận Gò Vấp đã điều tra khám phá 20 vụ/59 đối tượng, khởi tố 17 vụ/32 đối tượng, xử lý hành chính vụ/27 đối tượng.

