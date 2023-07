Những cuộc gặp bí mật và 435 cuộc điện thoại hậu thương vụ 'chuyến bay giải cứu'

(PLO)- Đối chất cùng cựu phó giám đốc Công an TP Hà Nội về 435 cuộc gọi, cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng nói VKS áp đặt khi cho rằng họ gọi nhau để “chạy án”.

Ngày 13-7, phiên tòa xét xử vụ án “chuyến bay giải cứu” bước vào ngày làm việc thứ ba. Nội dung xét hỏi đáng chú ý là về hành vi đưa nhận hối lộ nhằm thoát tội sau khi vụ án được khởi tố.

Cựu phó giám đốc công an giúp “chạy án” vì “thương người”

Theo cáo buộc, bị cáo Lê Hồng Sơn, tổng giám đốc; Nguyễn Thị Thanh Hằng, phó tổng giám đốc Công ty Bluesky, đã hối lộ cho một cá nhân có thẩm quyền trong quá trình xin cấp phép chuyến bay.

Bên nói gặp để nhờ vả, bên bảo gặp để cảm hóa tội phạm Đối chất với cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng, cựu phó giám đốc công an Nguyễn Anh Tuấn tái khẳng định lời khai về việc làm “cầu nối” cho bị cáo Hằng và Hưng gặp gỡ, nhờ vả và đưa tiền là đúng. Hầu hết do Hưng “hối thúc, giục giã”. Đối chất sau đó, bị cáo Hưng phủ nhận nói không mâu thuẫn với Tuấn hay Hằng. “Bị cáo còn mang ơn anh Tuấn, cũng muốn điều tốt nhất cho chị Hằng, vừa đúng chức trách nghĩa vụ điều tra viên, cảm hóa tội phạm đầu thú, vừa coi như được dịp trả ơn anh Tuấn” - Hưng đối đáp.

Cuối tháng 1-2022, hai người bàn bạc và sau đó Hằng đến nhờ bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, khi đó là phó giám đốc Công an TP Hà Nội, giúp đỡ.

Do quen biết với Hoàng Văn Hưng, trưởng Phòng 5 Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, Nguyễn Anh Tuấn đã điện thoại hỏi thì bị cáo Hưng cho biết mình là điều tra viên chính của vụ án.

Hằng và Hưng gặp nhau nhiều lần tại nhà của Nguyễn Anh Tuấn, trao đổi cách thức khai báo, thống nhất trách nhiệm…

Hằng 13 lần đưa tiền cho Nguyễn Tuấn Anh để đưa cho Hưng với mong muốn Hằng và Sơn không bị xử lý hình sự với tổng số tiền 2,65 triệu USD, tương đương hơn 61,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, bị cáo Hưng không thừa nhận số tiền này. Cơ quan điều tra xác định bị cáo đã nhận 800.000 USD sau tháng 9-2022, khi không còn là điều tra viên của vụ án.

Tại phiên tòa, cựu phó giám đốc Công an TP Hà Nội khai nhận coi Hằng như em gái, vì rất thương nên giúp đỡ. Sở dĩ phải thu xếp cho hai bên gặp nhau ở nhà mình là vì “Hưng không cho Hằng liên hệ trực tiếp mà cứ hướng dẫn khai báo thông qua bị cáo. Vì sợ tam sao thất bản nên bố trí họ gặp trực tiếp để trao đổi cụ thể’’ - bị cáo Nguyễn Anh Tuấn nói.

Theo lời khai của bị cáo Tuấn, ban đầu Hưng không đề cập đến chuyện tiền nong. Nhưng sau này, khi bị cáo Sơn bắt đầu bị xem xét trách nhiệm, Hưng bắt đầu yêu cầu đưa tiền. Thậm chí khi đã chuyển công tác, Hưng vẫn yêu cầu đưa tiền và nhiều lần nhấn mạnh “vẫn kiểm soát được’’.

Sau đó, bị cáo Hưng yêu cầu đưa 450.000 USD, trong đó 350.000 USD cho VKS, còn lại chi cho lãnh đạo cấp vụ. Nguyễn Anh Tuấn đã nhận số tiền này từ bị cáo Hằng, chia thành hai túi theo yêu cầu của Hưng, nhờ cháu mang đến chỗ làm giao cho Hưng. Tuấn gọi đọc mật mã, Hưng xác nhận với Tuấn “đã nhận tiền’’.

Bị cáo Tuấn trình bày rằng “không có quan hệ làm ăn, tình cảm anh em với Hưng cũng không sâu sắc đến mức liên lạc thường xuyên đến vậy. Các cuộc gọi chỉ nảy sinh sau vụ liên quan đến Hằng”.

Hai lần được gọi đối chất, bị cáo Hằng đều khóc, xác nhận lời Tuấn khai là đúng.

Cựu điều tra viên thách đố VKS

Cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng phủ nhận lời khai của cựu đồng nghiệp công an. Bị cáo nói rằng gặp Hằng bốn lần tại nhà Tuấn nhưng không trao đổi về nội dung vụ án, mà “động viên Hằng tự thú để được hưởng chính sách khoan hồng”.

Sau khi điều chuyển công tác, Hưng có gặp Hằng nhưng không nói về vụ án, không nói “vẫn kiểm soát được tình hình”.

“Chưa bao giờ tôi nhận một khoản tiền nào Tuấn chuyển cho. Tôi không bao giờ nói về tiền nong, bởi ngay từ đầu đã thống nhất chuyện của Hằng là không cần bất cứ thứ gì” - bị cáo Hưng khai.

Tuy nhiên, bị cáo Hưng thừa nhận ngày 5-12-2022, có nhận chiếc cặp Tuấn gửi ở cổng cơ quan; lý do gửi là trước đó bị cáo nằm bệnh viện điều trị COVID-19, khi ra viện thì Tuấn có gọi điện thoại hỏi thăm và nói sẽ chuẩn bị quà cho bác sĩ giúp bị cáo.

“Sau đó, bị cáo Tuấn có chuyển cho bị cáo một chiếc cặp, trong đó có bốn chai rượu vang. Chiếc cặp không đặt mật khẩu, bật hai đầu là ra rồi. Sau khi nhận, bị cáo đưa lên xe bảo tài xế chạy về, bị cáo còn khoe với tài xế là được tặng chai rượu. Chiếc cặp bị cáo để trong nhà nhưng không nhớ được để ở đâu’’ - Hưng khai.

Đối chất tại tòa, bị cáo Tuấn khẳng định phần trình bày của Hưng là không chính xác.

Tại tòa, tài xế của Hoàng Văn Hưng thừa nhận ngày 5-12-2022 có lái xe cho Hưng và đậu ở cơ quan của Hưng. Khi Hưng lên xe, Hưng cầm theo chiếc cặp và để ở ghế sau rồi nói chạy xe về nhà. Người này không biết trong chiếc cặp có gì, cũng không để ý việc Hưng có mở ra hay không.

Cháu của Tuấn khai hôm đó có nhận chiếc cặp màu nâu đỏ để đưa cho bị cáo Hưng tại cổng trụ sở cơ quan ở phố Trần Bình Trọng. Chiếc cặp có khóa số và người này không biết mã khóa, cũng không biết bên trong có gì.

Tham gia xét hỏi, đại diện VKS yêu cầu bị cáo Hưng giải thích về 435 cuộc điện thoại giữa bị cáo Hưng, bị cáo Tuấn trong khoảng thời gian rất ngắn, “có những ngày 10 cuộc, thậm chí có những cuộc lúc 0 giờ”.

Bị cáo Hưng giải thích rằng có nhiều mối quan hệ giải quyết nhiều việc. Bạn bè của bị cáo có việc cần nhờ bị cáo Tuấn và ngược lại. Mặt khác, nhiều cuộc gọi nhỡ, hầu hết các cuộc gọi bị cáo Tuấn chủ động gọi. Khi nào có cuộc gọi nhỡ, Hưng mới gọi lại cho Tuấn.

Hưng luôn kêu oan và đề nghị VKS đưa chứng cứ chứng minh: “Chỉ cần có một chứng cứ cho thấy tôi sai, tôi nhận tội luôn’’.

Cựu cục trưởng lãnh sự thừa nhận đã nhận 25 tỉ đồng Thời điểm xảy ra vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan là cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao. Bị cáo được giao quản lý, phụ trách chung toàn bộ công việc của Cục Lãnh sự, xét duyệt danh sách các doanh nghiệp thực hiện chuyến bay; trực tiếp báo cáo ông Tô Anh Dũng, thứ trưởng, duyệt, ký công văn đề xuất cho các doanh nghiệp tham gia tổ chức thực hiện các chuyến bay đưa công dân về nước. Biết được vai trò của bị cáo Lan, từ tháng 5-2020 đến tháng 1-2022, tám cá nhân là đại diện doanh nghiệp đã tìm cách tiếp cận, đưa tiền để được cấp phép chuyến bay nhanh chóng. Bị cáo Lan đã nhận hối lộ 33 lần với tổng cộng hơn 25 tỉ đồng. Trong giai đoạn điều tra, bị cáo không thừa nhận số tiền 25 tỉ đồng mà chỉ nhận 900 triệu đồng và một số quà cáp. Tuy nhiên tại phiên tòa, cựu cục trưởng thừa nhận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị cáo có gặp và nhận quà, tiền của một số doanh nghiệp và thừa nhận số tiền bị cáo buộc. Bị cáo Lan xác nhận đã nhận tiền hối lộ của tám doanh nghiệp gồm các công ty An Bình, ATA, Nhật Minh, MasterLife, Bluesky, đại diện Lữ Hành Việt, đại diện Thuận An. Bị cáo đã 11 lần nhận tổng số 13,2 tỉ đồng từ bị cáo Hoàng Thị Mơ, nhận bốn lần của bị cáo Nguyễn Thị Tường Vy số tiền 2,2 tỉ đồng, nhận 20.000 USD của bị cáo Lê Văn Nghĩa, nhận 55.000 USD của bị cáo Trần Thị Mai Xa, nhận 5,9 tỉ đồng của bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng. Cựu cục trưởng thừa nhận sai phạm, việc nhận tiền là nguyên nhân để các doanh nghiệp lợi dụng tăng giá chuyến bay, làm mất uy tín của Nhà nước.

