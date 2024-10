Những loại trái cây ít calo tốt nhất để giảm cân

Một quả là loại trái cây ít calo và mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khác. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ cho thấy táo có thể giúp giảm cảm giác thèm ăn và đói, khiến chúng trở thành loại trái cây hữu ích cho kế hoạch giảm cân.

Loại trái cây giòn này còn có tác dụng giúp hạ huyết áp, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và cải thiện sức khỏe đường ruột.

Quả việt quất là một loại trái cây ít calo lành mạnh nhất mà bạn có thể ăn. Một cốc quả việt quất chỉ chứa 85 calo, cùng với chất chống oxy hóa mạnh mẽ hỗ trợ sức khỏe tim mạch và não bộ.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng quả việt quất có thể giúp kiểm soát lượng đường và giảm huyết áp.

Một cốc quả mâm xôi chỉ chứa 64 calo, nhưng cung cấp 8 gam chất xơ ấn tượng - một chất dinh dưỡng hỗ trợ sức khỏe đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa và giúp bạn cảm thấy no.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng loại quả mọng ít calo này có thể giúp hạ cholesterol và cải thiện lượng đường trong máu sau bữa ăn.

Đào là loại trái cây ít calo. Trong một quả đào chỉ có 63 calo, nhưng bạn cũng nhận được hơn 2 gam chất xơ có lợi cho đường ruột. Thêm vào đó, nghiên cứu cho thấy đào còn có thể giúp giảm mức cholesterol "xấu".

Đu đủ cũng là loại trái cây ít calo chứa beta-carotene, một sắc tố thực vật có đặc tính chống oxy hóa có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ tổn thương tế bào.

Loại quả này cũng chứa các hợp chất có thể cải thiện tiêu hóa, đặc biệt là đối với những người bị hội chứng ruột kích thích.

Quả mâm xôi cung cấp gần 8 gam chất xơ cho mỗi cốc và chỉ 62 calo. Một khẩu phần quả mâm xôi có thể cung cấp khoảng 27% lượng chất xơ hàng ngày của bạn và việc hấp thụ đủ chất dinh dưỡng này có thể giúp tăng cảm giác no lâu và cải thiện sức khỏe đường ruột. Đây là hai yếu tố có thể hỗ trợ giảm cân.

Dưa cũng là loại trái cây ít calo và nó là món ăn nhẹ tuyệt vời, đặc biệt là nếu bạn đang hướng đến mục tiêu giảm cân lành mạnh.

Chỉ với 61 calo mỗi cốc và 1,4 gam chất xơ, dưa lưới giúp bạn no lâu. Thêm vào đó, nó cung cấp 30% giá trị vitamin C hàng ngày, một chất dinh dưỡng quan trọng hỗ trợ khả năng miễn dịch, sức khỏe tim mạch và sức khỏe mắt.

Dâu tây không chỉ là một loại trái cây ít calo, nó còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất có thể là một phần siêu dinh dưỡng trong kế hoạch giảm cân của bạn.

Nó là loại trái cây ít calo nhất trong danh sách này với 46 calo cho mỗi cốc dưa hấu. Dưa hấu còn cung cấp vitamin A, B6, C và ít đường hơn nhiều loại trái cây khác. Dưa hấu cũng cực kỳ giàu lycopene- chất chống oxy hóa.