Những thực phẩm giúp bổ não

(PLO)- Trứng, nấm, quả óc chó, trà ... hay cá hồi là những thực phẩm giúp tăng cường sức khỏe não bộ cũng như chức năng nhận thức của chúng ta.

Theo Eat This, Not That dưới đây là những loại thực phẩm bạn nên bổ sung hàng ngày để giúp tăng cường trí não và chức năng nhận thức.

Trứng

Trứng là nguồn dinh dưỡng tự nhiên chứa các chất choline, lutein và zeaxanthin. Các chất này giúp hỗ trợ sức khỏe não bộ suốt đời ở mọi lứa tuổi và giai đoạn, bao gồm trí nhớ, suy nghĩ, tâm trạng, nhận thức...

Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, những người khỏe mạnh có thể ăn tối đa một quả trứng hàng ngày như một phần của chế độ ăn uống lành mạnh cho tim.

Đối với những người lớn tuổi có mức cholesterol khỏe mạnh, có thể tiêu thụ tối đa hai quả trứng mỗi ngày.

Nấm

Các loại nấm là nguồn cung cấp ergothioneine hàng đầu. Ergothioneine là một axit amin có chức năng như một chất chống oxy hóa.

Các đặc tính chống viêm và chống oxy hóa của Ergothioneine góp phần vào quá trình lão hóa lành mạnh, lợi ích về nhận thức và giảm căng thẳng.

Các nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Anh đã khẳng định chất ergothioneine là "vitamin trường thọ". Nấm còn là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng quan trọng, để hỗ trợ quá trình lão hóa khỏe mạnh và các lợi ích về nhận thức.

Quả óc chó

Quả óc chó là loại hạt cung cấp axit béo omega-3 ALA, vì vậy chúng là thực phẩm tốt nhất cho sức khỏe não bộ. Việc tiêu thụ các loại hạt chứa nhiều chất béo lành mạnh này có thể chống lại stress oxy hóa và chứng viêm - hai nguyên nhân dẫn đến suy giảm nhận thức.

Quả việt quất dại

Theo kết quả của một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Khoa học thần kinh dinh dưỡng, quả việt quất dại đã được chứng minh là giúp người lớn tuổi có tốc độ xử lý nhận thức chậm sẽ suy nghĩ nhanh hơn.

Nghiên cứu đã thực hiện thử nghiệm, những người tiêu thụ bột việt quất hoang dã hàng ngày trong 6 tháng đã cải thiện tốc độ xử lý, đặc biệt ở những người 75-80 tuổi có sự cải thiện rõ rệt nhất.

Cá hồi

Trong cá hồi chứa axit docosahexaenoic là axit béo không bão hòa đa omega-3 (DHA) rất quan trọng cho sự phát triển và nhận thức đầy đủ của não bộ.

Chất béo đặc biệt này tập trung ở não và nó đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động của não. Các loại cá như cá hồi, được biết đến là nguồn cung cấp axit béo omega-3 DHA nhiều nhất. Cá còn là một nguồn protein tự nhiên, selen, choline và iốt.

Quả cam

Cam có nhiều chất dinh dưỡng và hợp chất thực vật đóng vai trò tích cực đối với sức khỏe nhận thức như vitamin C, thiamin, vitamin B6 và hesperidin.

Một nghiên cứu lâm sàng ở những người lớn tuổi khỏe mạnh được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ cho thấy những người trưởng thành uống 100% nước cam mỗi ngày trong 8 tuần, đạt điểm cao hơn trong các bài kiểm tra tổng hợp về chức năng nhận thức tổng thể so với nhóm đối chứng.

Các loại rau lá xanh

Bởi các loại rau này chứa chất dinh dưỡng như lutein, folate và beta-carotene. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Chất dinh dưỡng, ăn một khẩu phần rau lá xanh hàng ngày trong chế độ ăn uống có thể giúp hỗ trợ sức khỏe não bộ.

Dưa hấu

Dưa hấu chứa chất caroten gọi là lycopene và là chất dinh dưỡng hỗ trợ sức khỏe não bộ. Hợp chất thực vật này có đặc tính bảo vệ thần kinh nhờ chức năng chống oxy hóa và chống viêm của nó.

Theo kết quả của một đánh giá được công bố trên Tạp chí Khoa học Dinh dưỡng, cho thấy mối quan hệ tích cực giữa việc tiêu thụ lycopene và duy trì nhận thức. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy nếu lượng lycopene lưu hành thấp hơn thì tỷ lệ tử vong do bệnh Alzheimer cao hơn.

PHƯƠNG LÊ