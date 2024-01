Những thực phẩm không tốt cho giấc ngủ

Dưới đây là một số thực phẩm cần tránh ăn uống trước khi đi ngủ vì nó khiến đầy hơi, khó tiêu dẫn đến giấc ngủ bị gián đoạn.

Vì đồ chiên rán có nhiều chất béo nên chúng có xu hướng gây khó khăn cho đường tiêu hóa. Vì vậy, bạn cần tránh ăn thực phẩm như khoai tây chiên ngay trước khi đi ngủ để có giấc ngủ ngon hơn.

Mặc dù capsaicin trong những quả ớt cay này được biết đến với những lợi ích như giảm viêm và thậm chí giảm đau, nhưng nó không tốt cho giấc ngủ của chúng ta.

Một nghiên cứu cho thấy ớt đỏ làm trầm trọng thêm tình trạng trào ngược axit ở bệnh nhân mắc bệnh này.

Nếu bạn dễ bị trào ngược - đặc biệt là chứng trào ngược làm gián đoạn giấc ngủ của bạn, vì vậy hãy tránh ăn ớt cay trước khi ngủ để có giấc ngủ tốt nhất.

Món ăn này rất giàu chất béo có thể không chỉ gây hại cho vòng eo của bạn mà bánh mì kẹp thịt còn có thể gây rối loạn giấc ngủ của bạn.

Là một loại thực phẩm giàu chất béo, chúng khó tiêu hóa, có khả năng gây khó chịu cho đường huyết khi bạn cố gắng thư giãn.

Cam, bưởi, chanh có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe của bạn, từ hàm lượng vitamin C cao đến chất xơ dồi dào.

Tuy nhiên, trước khi đi ngủ, chúng có thể không phải là món ăn nhẹ lý tưởng. Bởi vì tính axit trong trái cây họ cam quýt là một tác nhân gây trào ngược axit dẫn đến bị khó ngủ.

Đường có thể không khiến bạn tăng huyết áp, nhưng lượng đường trong máu tăng đột biến là điều khiến giấc ngủ bị chập chờn. Vì vậy, bạn hãy tránh xa đồ ngọt trước khi đi ngủ để có giấc ngủ tốt nhất.

Nghiên cứu từ năm 2022 đã tìm thấy mối liên quan giữa chế độ ăn nhiều đường với chất lượng và thời gian ngủ kém.

Nước tăng lực là kẻ thù số một không tốt cho giấc ngủ, đặc biệt là uống trước khi ngủ. Bởi vì nó chứa các thành phần kích thích tự nhiên và tổng hợp, khiến cho khó ngủ hay ngủ không ngon.

Một nghiên cứu năm 2019 trên một số sinh viên đại học đã tìm thấy mối liên hệ có ý nghĩa thống kê giữa việc tiêu thụ nước tăng lực và chất lượng giấc ngủ kém.

Không nên uống cà phê trước khi đi ngủ vì nó làm gián đoạn giấc ngủ do hàm lượng caffeine của nó.

Một số nghiên cứu cho thấy rằng uống cà phê thậm chí sáu giờ trước khi đi ngủ có thể có tác động tiêu cực đến việc nghỉ ngơi vào ban đêm.

Cả trà xanh và trà đen đều chứa nhiều chất chống oxy hóa có tác dụng giảm viêm rất tốt.

Nhưng hãy thưởng thức chúng vào bữa sáng chứ không phải uống trước khi ngủ, vì những loại trà này có thể chứa một lượng caffeine đáng kể có thể khiến bạn tỉnh táo và ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Nếu bạn thực sự thèm một tách trà vào ban đêm, chỉ cần chuyển sang loại trà không chứa caffein, chẳng hạn như hỗn hợp thảo dược hoặc loại có công thức giúp dễ ngủ.

Uống rượu có liên quan đến giấc ngủ kém hơn chứ không tốt hơn. Thay vào đó, việc chọn một loại mocktail hoặc rượu không cồn có thể mang lại cho bạn cảm giác thích hợp mà không ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn.

PHƯƠNG LÊ