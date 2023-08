Nóng Nga-Ukraine 1-8: Quê hương ông Zelensky bị dội tên lửa, hàng chục người thương vong

(PLO)- Nga dội tên lửa vào quê hương ông Zelensky; Nga-Ukraine lên tiếng về cuộc họp dự kiến tại Saudi Arabia bàn giải pháp hòa bình; Moscow nói Kiev phản công thất bại nên mới tấn công sang Nga.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày 31-7 diễn ra ác liệt với 30 cuộc giao tranh trong một ngày. Nga nã tên lửa, pháo vào nhiều khu vực của Ukraine.

Ukraine: 30 cuộc giao tranh trong ngày 31-7

Trong báo cáo tối 31-7, Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết trong ngày 31-7 giữa Nga và Ukraine xảy ra 30 cuộc giao tranh, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết Nga tấn công tên lửa và thực hiện 39 cuộc không kích và 35 cuộc tấn công bằng pháo phản lực bắn loạt vào các vị trí của quân đội Ukraine và các khu dân cư trong ngày. Hậu quả là nhiều người dân chết và bị thương, nhà dân và các cơ sở hạ tầng hư hại.

Ukraine tiếp tục phòng thủ và ngăn chặn được các cuộc tấn công của Nga ở TP Kupyansk (tỉnh Kharkiv), TP Maryinka (tỉnh Donetsk) và làng Pobieda (tỉnh Luhansk).

Quân Ukraine tiếp tục tấn công theo hướng Melitopol và TP Berdiansk (đều ở tỉnh Zaporizhia), củng cố các khu vực đã kiểm soát, và bắn pháo vào các mục tiêu Nga đẩy nhanh đà phản công.

"Trong ngày, lực lượng phòng không Ukraine đã có 7 lần tấn công vào các khu vực đóng quân, nơi chứa vũ khí và thiết bị quân sự Nga và 7 lần tấn công vào các hệ thống tên lửa phòng không đối phương”- Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo.

Nga nã tên lửa vào quê hương ông Zelensky, hàng chục người thương vong

. Sáng 31-7, Nga tấn công tên lửa nhằm vào TP Kryvyi Rih (tỉnh Dnipropetrovsk) khiến 6 người chết, 75 người bị thương, theo Ukrinform.

Cuộc tấn công vào quê hương của Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky xảy ra chỉ một ngày sau khi ông Zelensky nói rằng chiến tranh đang chuyển hướng sang Nga khi trước đó Nga cáo buộc Ukraine triển khai nhiều máy bay không người lái (UAV) tấn công thủ đô Moscow.

Thống đốc tỉnh Dnipropetrovsk - ông Serhii Lysak cho biết tính đến 17 giờ 30 phút (giờ địa phương), số người bị thương tăng lên thành 75 người.

Trong đó 22 người phải nhập viện và 2 người đang trong tình trạng nguy kịch. Thị trưởng Kryvyi Rih - ông Oleksandr Vilkul cho biết có 8 trẻ em trong số 75 người bị thương.

Ông Vilkul tổng kết rằng hơn 1.000 nhà dân, 5 cơ sở y tế, 13 cơ sở giáo dục và 1 cơ sở văn hóa bị hư hại do cuộc tấn công.

Nga tấn công TP Kryvyi Rih bằng 2 tên lửa đạn đạo Iskander, một trong số đó nhắm vào tòa chung cư 9 tầng khiến cơ sở vật chất từ tầng 4 đến tầng 9 bị hư hại.

. Cũng trong ngày 31-7, Nga tấn công tên lửa vào TP Kherson (tỉnh Kherson) khiến 4 người chết, 17 người bị thương, theo Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine - ông Andrii Yermak.

Theo tỉnh trưởng Kherson - ông Oleksandr Prokudin, Nga đã mở hai cuộc tấn công tên lửa. 8 giờ sáng, Nga dùng hệ thống pháo phản lực phóng loạt Grad bắn rocket vào một công ty ở trung tâm thành phố Kherson. 1 giờ chiều, Nga nhắm mục tiêu vào quận Korabel.

. Nga cũng dùng súng và pháo phản lực tấn công vào làng Zoriane, quận Pokrovsk (tỉnh Donetsk) khiến 2 người chết và 1 người bị thương, theo Ukrinform.

Ukraine và công ty Thổ Nhĩ Kỳ xây trung tâm bảo dưỡng UAV

. Ngày 31-7, Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo Bộ này đã ký một thỏa thuận với công ty quốc phòng tư nhân Baykar Makina của Thổ Nhĩ Kỳ để xây dựng một trung tâm dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng UAV ở Ukraine, theo hãng tin Reuters.

"Việc thành lập một trung tâm dịch vụ sẽ là một đóng góp đáng kể để tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine và sẽ giúp đưa chúng tôi đến gần hơn chiến thắng” - trang web của Bộ Quốc phòng Ukraine dẫn lời Quốc vụ khanh Kostiantyn Vashchenko nói với các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ.

Ukraine đang tìm cách đẩy mạnh sản xuất UAV trong nước để xây dựng "Đội quân UAV".

Hiện tại, Ukraine có hơn 10.000 người điều khiển UAV đã được đào tạo và 10.000 người khác đang được huấn luyện.

Moscow lý giải việc UAV Ukraine tấn công Nga

. Ngày 31-7, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho rằng sở dĩ Ukraine tấn công vào nhiều cơ sở hạ tầng dân sự ở một số thành phố của Nga là nhằm chuyển sự chú ý ra khỏi cuộc phản công đang thất bại của Kiev, theo đài RT.

“Trong bối cảnh cái gọi là 'phản công' không thành công, Kiev, với sự hỗ trợ của phương Tây, đã tập trung tấn công khủng bố vào cơ sở hạ tầng dân sự nhiều thành phố và thị trấn của Nga” - ông Shoigu nói trong một cuộc họp với các quan chức quân sự cấp cao Nga.

Ông Shoigu cũng cho biết căn cứ vào tình hình hiện tại Bộ đã triển khai nhiều biện pháp để tăng cường an ninh, chống lại các cuộc tấn công từ trên không và trên biển. Vị bộ trưởng quốc phòng Nga cũng nói rằng quân Moscow đã tăng cường tấn công các cơ sở quân sự của Ukraine mà Nga cho là Ukraine sử dụng cho “các hành động khủng bố”.

Phát ngôn của ông Shoigu được đưa ra trong bối cảnh nhiều thành phố Nga, bao gồm thủ đô Moscow hứng nhiều cuộc tấn công bằng UAV mà Nga nghi do Ukraine gây ra.

Vụ tấn công UAV gần đây nhất xảy ra vào ngày 30-7, khi 2 UAV tấn công hai tòa tháp văn phòng ở khu tài chính và kinh doanh tại Moscow, làm hư hại mặt tiền tòa nhà và khiến 1 người bị thương.

Nga: Ukraine mất hơn 20.000 lính trong tháng 7

. Cũng tại cuộc họp ngày 31-7, ông Shoigu cho rằng Ukraine “đang ráo riết tung lực lượng mới nhằm tấn công các vị trí của quân Nga”. Tuy nhiên, lực lượng Nga đã ngăn chặn mọi nỗ lực của Ukraine, dựa vào hệ thống phòng thủ được tổ chức và xây dựng tốt.

Theo ông Shoigu, trong tháng 7, Ukraine đã mất 20.824 lính và 2.227 thiết bị quân sự, bao gồm 10 xe tăng Leopard do Đức cung cấp, 11 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất và 50 khẩu pháo tự hành từ một số nước phương Tây.

Ông Shoigu cho biết tính riêng trong hai ngày 26 và 27-7 Ukraine đã mất hơn 400 lính và 31 xe tăng cùng các loại vũ khí hạng nặng khác gần khu định cư Rabotino thuộc tỉnh Zaporizhia.

Cũng trong ngày 31-7, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho rằng cuộc phản công của Ukraine không diễn ra theo kế hoạch, theo hãng thông tấn TASS.

"Không có thành công nào cho chính quyền Kiev. Hơn nữa, chính quyền Kiev đang ở trong một tình thế rất, rất khó khăn. Chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn đang tiếp tục. Rõ ràng là cuộc phản công của Ukraine không diễn ra theo cách mà Kiev đã vạch ra” - ông Peskov nói.

Nga, Ukraine nói về khả năng họp tại Saudi Arabia

. Ngày 31-7, ông Peskov cho biết Moscow sẽ theo dõi khả năng diễn ra cuộc họp tại Saudi Arabia từ ngày 5 đến ngày 6-8 tới bàn về các đề xuất hòa bình cho cuộc chiến ở Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.

"Chắc chắn Nga sẽ để mắt đến cuộc họp này. Chúng tôi phải nhận thức đầy đủ những mục tiêu đang được đặt ra và những gì ban tổ chức thực sự dự định thảo luận. Chúng tôi đã nhiều lần nói rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm đóng góp cho một giải pháp hòa bình đều xứng đáng được đánh giá tích cực” - ông Peskov nói.

Ông Peskov cũng chỉ ra rằng cho đến nay không có điều kiện tiên quyết nào cho một giải pháp hòa bình ở Ukraine, cho rằng Ukraine không mong muốn có hòa bình khi đang bị phương Tây dùng như một công cụ để chống Nga.

Cuộc họp ở TP Jeddah (Saudi Arabia) nếu diễn ra sẽ là lần thứ hai trong loạt đàm phán đa phương do Ukraine kêu gọi nhằm thu hút sự ủng hộ đối với kế hoạch hòa bình 10 điểm do ông Zelensky đề xuất vào tháng 12 năm ngoái. Kế hoạch tập trung vào việc khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và đảm bảo an toàn hạt nhân, an ninh lương thực, năng lượng.

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine - ông Andriy Yermak hoan nghênh việc tổ chức hội nghị này và cảm ơn ban tổ chức vì sự hỗ trợ đối với Ukraine.

“Chúng tôi hiện đang nỗ lực để thuyết phục càng nhiều đối tác càng tốt từ phương Tây và nam bán cầu vào các cuộc đàm phán ở Saudi Arabia” - ông Yermak nói.

Ông Yermak cho biết Ukraine hy vọng rằng các cuộc họp của các cố vấn an ninh quốc gia ở Saudi Arabia lần này sẽ dẫn đến một hội nghị thượng đỉnh, được xây dựng dựa trên thỏa thuận hòa bình do Kiev đề xuất, trong đó yêu cầu Nga rút quân như một điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán thực chất.

Theo tờ Guardian, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan dự kiến sẽ tham dự cuộc họp.

Tờ Wall Street Journal hôm 29-7 đưa tin, các quan chức cấp cao của 30 quốc gia sẽ tham dự cuộc họp tại Saudi Arabia. Tuy nhiên, Nga không được mời dự cuộc họp này.

ĐỨC HIỀN