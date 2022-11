Nóng Nga-Ukraine 11-8: Donetsk là vùng chiến sự khốc liệt, nhóm lính Nga đầu hàng ở Luhansk

(PLO)- Nhìn chung, Ukraine ở thế phòng ngự trên khắp mặt trận; Nga nói Ukraine sẽ không có đột phá ở Luhansk dù có nhóm lính Nga đầu hàng ở tỉnh này; Kherson vẫn ở thế giằng co; các hệ thống phòng không hiện đại đã đến Ukraine.

Tình hình chiến sự

. Ngày 7-11, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết nhìn chung, dọc theo mặt trận, lực lượng Ukraine đang ở trong trạng thái phòng ngự tích cực. Tại một số khu vực phía đông và nam, quân Ukraine cũng đang từng bước đẩy lùi quân Nga, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

. Theo ông Zelensky, tỉnh Donetsk là vùng chiến sự tàn khốc nhất và hàng trăm lính Nga đã bị triệt hạ ở đây mỗi ngày. Ukraine đã phá hủy 2 xe tăng T-72B3 và 3 xe chiến đấu bộ binh BMP-2 của Nga bằng pháo, tên lửa dẫn đường chống tăng vào ngày 7-11.

Thị trưởng thành phố Donetsk do Nga bổ nhiệm Alexey Kulemzin cho biết 3 người dân, trong đó có một bé gái sinh năm 2008 đã thiệt mạng vì trúng đạn pháo do lực lượng Ukraine pháo kích vào ngày 7-11, theo hãng thông tấn TASS.

. Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết ở TP Svatove, tỉnh Luhansk, một nhóm 21 lính nhập ngũ theo lệnh tổng động viên quân sự của Nga đã đầu hàng phía Ukraine. Lính dù Ukraine cũng phá hủy các xe bọc thép của Nga và đột kích các căn cứ ở Luhansk.

Ngày 7-11, Lãnh đạo phái bộ cộng hòa tự xưng Luhansk tại Moscow cho biết ở tỉnh này hiện không có nguy cơ lớn về việc Ukraine sẽ phản công, theo TASS.

Ông thừa nhận rằng vẫn có căng thẳng dọc chiến tuyến ở Luhansk, hai bên tiếp tục đối đầu hỏa lực nhưng không có mối đe dọa rằng Ukraine sẽ phản công. Ông cũng cho biết nhiệm vụ hiện tại là đẩy lùi quân Ukraine, tái chiếm lại các vùng đã mất.

. Ở tỉnh Kherson, chiến sự vẫn tiếp tục căng thẳng và hai bên đang ở thế giằng co. Chiến sự tiếp diễn dữ dội ở phía bắc và phía tây ở tỉnh này. Lực lượng Ukraine đang từ từ tấn công vào TP Kherson và đã giành lại hơn 100 thị trấn và làng mạc ở khu vực phía tây sông Dnipro. Cho đến nay, không có dấu hiệu nào cho thấy quân đội Nga từ bỏ TP Kherson và chính quyền Kiev cho rằng Nga có khoảng 40.000 quân ở khu vực này, theo tờ The New York Times.

Phó chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine - ông Kyrylo Tymoshenko cho biết quân Nga đã không kích vào các khu vực dân cư ở Kherson, gồm 3 cuộc vào làng Nova Kamianka và 53 cuộc vào 7 khu định cư ở quận Beryslav, Ukrinform đưa tin ngày 7-11.

TASS đưa tin cuộc sơ tán người dân khỏi Kherson kéo dài 3 tuần đã kết thúc vào ngày 7-11. Vì lý do an ninh, chính quyền thân Nga đang quản lý tỉnh này quyết định tạm thời ngừng tuyến giao thông qua sông Dnipro.

. Ngày 7-11, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết ở hướng TP Kupyansk, tỉnh Kharkiv, hai tiểu đoàn Ukraine có lính đánh thuê nước ngoài đã tấn công các khu vực định cư Nizhnyaya Duvanka và Svatovo ở tỉnh Lugansk. Tuy nhiên, cuộc tiến công của Ukraine đã bị chặn lại, theo TASS.

Động thái mới từ Nga, Ukraine

. Ngày 7-11, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine - ông Oleksii Reznikov cho biết hệ thống phòng không NASAMS và Aspide từ Mỹ và các nước phương châu Âu đã đến Ukraine, Ukrinform đưa tin.

Ông chia sẻ trên mạng xã hội: "Các hệ thống phòng không NASAMS và Aspide đã đến Ukraine. Chúng sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh và giúp quân đội Ukraine bảo vệ bầu trời tốt hơn…Xin cảm ơn các đối tác gồm Mỹ, Na Uy và Tây Ban Nha".

. Ngày 7-11, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết trong ngày 6-11, Nga đã tiêu diệt 7 sở chỉ huy quân đội Ukraine, theo TASS.

Ông nói rằng lực lượng không quân, tên lửa, pháo binh và lục quân đã phá hủy 7 sở chỉ huy Ukraine ở tỉnh Kharkiv, Donetsk, Kherson. Bên cạnh đó,quân Nga còn tấn công 72 đơn vị pháo binh, phá hủy nhiều thiết bị quân sự ở 186 khu vực.

. Ngày 7-11, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông có kế hoạch tổ chức họp với người dân giải tỏa những lo ngại liên quan đến lệnh tổng động viên quân sự một phần. Cuộc họp này dự kiến ​​sẽ diễn ra trong chuyến thăm sắp tới của ông tới tỉnh Tver vào cuối tuần này, đài RT đưa tin.

Trong cuộc họp với tỉnh trưởng Tver - ông Igor Rudenya, ông Putin khẳng định “chắc chắn sẽ gặp gỡ người dân và nói chuyện với họ. Ông Putin nói rằng người dân “cần được lắng nghe” và mong muốn được người dân phản hồi về lệnh tổng động viên một phần.

Nóng Nga-Ukraine 7-11: Kiev kêu dân 'chuẩn bị tình huống xấu nhất', có tin Cố vấn an ninh Mỹ đàm phán bí mật với Nga (PLO)- Thị trưởng Kiev kêu dân 'chuẩn bị cho tình huống xấu nhất'; Kherson có nguy cơ mất điện; Rộ tin Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan bí mật đàm phán với các quan chức hàng đầu của Nga.

ĐỨC HIỀN