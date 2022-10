Nóng Nga-Ukraine 23-10: Kherson nóng ran, Nga kêu dân rời đi ngay lập tức

(PLO)- Kherson nóng ran, Nga kêu dân rời đi ngay lập tức; NATO củng cố sườn đông; Bộ trưởng quốc phòng Nga, Mỹ điện đàm;...

Tình hình chiến sự

Kherson nóng nguy hiểm

. Ngày 22-10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã ngăn chặn nỗ lực xâm nhập của Ukraine vào tỉnh Kherson - nơi Nga đang tích cực sơ tán dân thường để đề phòng một cuộc phản công quy mô lớn hơn của Ukraine, theo hãng tin Reuters.

Tờ The Guardian đưa tin các quan chức do Nga bổ nhiệm ở Kherson đã ra lệnh cho tất cả cư dân của TP Kherson phải rời đi "ngay lập tức" để đảm bảo an toàn.

Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết hiện quân Ukraine đã đẩy quân Nga ra khỏi các khu định cư Charivne và Chkalove ở tỉnh Kherson.

Ngày 22-10 Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky kêu gọi phương Tây cảnh báo Nga không nên cho nổ đập thủy điện Nova Kakhovka (tỉnh Kherson). Ông cảnh báo điều này có thể gây ngập lụt một phần lớn miền nam Ukraine, theo The Guardian.

Ông Zelensky cáo buộc các lực lượng Nga đã đặt chất nổ bên trong đập Nova Kakhovka và đang lên kế hoạch cho nổ tung nó và "tất cả mọi người trên thế giới phải hành động mạnh mẽ và nhanh chóng để ngăn chặn một cuộc tấn công khủng bố mới của Nga".

"Phá hủy con đập có nghĩa là một thảm họa quy mô lớn” - ông Zelensky cảnh báo.

Trong ngày 22-10, hãng thông tấn Ukrinform dẫn lời ông Refat Chubarov - Lãnh đạo người Tatar ở bán đảo Crimea cho biết Nga đang kiểm soát nhà cửa của những cư dân trong làng Novooleksiivka (tỉnh Kherson), những người đã di tản sang lãnh thổ do Ukraine kiểm soát.

Thông tin từ phía Nga

. Ngày 22-10, hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết một máy bay chiến đấu đa năng Su-30SM thuộc Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã phát hiện và bắn hạ một máy bay của lực lượng vũ trang Ukraine.

. Ngày 22-10, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết quân nước này đã ngăn cản nỗ lực của Kiev nhằm phá vỡ tuyến phòng thủ của Nga giữa hai TP Mykolaiv (tỉnh Mykolaiv) và Krivoi Rog (tỉnh Dnipro) và loại bỏ hơn 130 quân Ukraine, theo TASS.

Ông cho biết Ukraine cố gắng chọc thủng phòng tuyến Mykolaiv và Krivoi Rog bằng cách sử dụng hai tiểu đoàn chiến thuật di chuyển nhiều theo hướng từ tỉnh Kherson. Tuy nhiên, tất cả nỗ lực tấn công đều bị đẩy lùi và Ukraine đã mất 2 xe tăng, 9 xe bọc thép và 13 ô tô.

. Ngày 22-10, ông Vladimir Ikonnikov - người đứng đầu bộ phận y tế tỉnh Belgorod (Nga) cho biết số người bị thương trong cuộc pháo kích của Ukraine vào thị trấn Shebekino thuộc tỉnh này đã tăng lên 12 người và 2 thường dân thiệt mạng, theo TASS.

Ông cho biết hai người thiệt mạng bao gồm một người đàn ông và một thiếu niên 14 tuổi. Hai người này được cho là đã mất trước khi được đưa đến bệnh viện.

Ông thông tin thêm rằng có 5 người nhập viện, 4 người đang trong tình trạng nguy kịch.

. Tỉnh trưởng Belgorod - ông Vyacheslav Gladkov cho biết hiện nhiều khu vực ở thị trấn Shebekino đang bị cháy và nhiều cơ sở hạ tầng dân sự đã bị hư hại. Ngày 21-10, ông Gladkov thông báo gia hạn mức độ cảnh báo đe dọa khủng bố cao (màu vàng) ở Belgorod thêm hai tuần.

Khu vực Belgorod, giáp biên giới với Ukraine, đã thông báo mức độ đe dọa khủng bố cao vào ngày 11-4 và nhiều lần gia hạn. Kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt được triển khai, giới chức Nga cho biết các khu vực biên giới hai nước đã bị Ukraine nã pháo nhiều lần.

Thông tin từ phía Ukraine

. Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã phóng 40 tên lửa hành trình và 16 máy bay không người lái vào các mục tiêu ở Ukraine.

Theo báo cáo, Nga đã tấn công năng lượng và cơ sở hạ tầng quan trọng ở chín khu vực trên khắp Ukraine, trong đó có các tỉnh Kharkiv, Zaporizhia, Odessa và Mykolaiv. Báo cáo cũng cho biết Moscow đã nã tên lửa vào TP Nikopol (tỉnh Dnipro).

. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cũng cho biết rằng các lực lượng Nga đã bắn súng cối và xe tăng vào một số khu định cư ở miền đông bắc nước này. Quân Nga cũng bị cáo buộc nã pháo vào làng Vremivka (tỉnh Donetsk), các khu định cư Dorozhnianka, Stepnohirsk, và Orikhiv (tỉnh Zaporizhia), làng và Dobra Nadiia (tỉnh Dnipro).

Theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, các đơn vị Nga đang đóng quân tại các trường học ở khu vực Zaporizhzhia, trong khi quân Nga ở Kherson tiếp tục rút khỏi đây.

. Ngày 22-10, Lực lượng Không quân Ukraine cho biết họ đã tiêu diệt hai trực thăng tấn công Ka-52 của Nga ở miền nam Ukraine, Ukrinform đưa tin.

. Cùng ngày, Lực lượng Cảnh sát Quốc gia Ukraine cho biết quân đội Nga đã nổ súng vào TP Vovchansk (tỉnh Kharkiv) bằng các loại pháo 152 ly. Theo phía Ukraine, cuộc tấn công đã phá hủy hai ngôi nhà, nhiều cơ sở hạ tầng và một chiếc ô tô. Hiện phía cảnh sát chưa ghi nhận thương vong trong dân thường, Ukrinform đưa tin.

. Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng Nga đã phóng 36 tên lửa vào Ukraine trong ngày 22-10. Trong một bài đăng trên Telegram, ông nói rằng hầu hết các tên lửa Nga đều bị hệ thống phòng không Ukraine bắn hạ.

Các diễn biến khác

. Ngày 22-10, Bộ Ngoại giao Iran lên án việc Pháp, Đức và Anh yêu cầu Liên Hợp Quốc điều tra việc Nga dùng máy bay không người lái (UAV) của Iran để tấn công Ukraine, theo hãng tin Reuters.

Trước đó, Ukraine nói rằng Nga đã sử dụng UAV tấn công Shahed-136 do Iran sản xuất để không kích nhiều khu vực ở khắp Ukraine. Theo phía Mỹ, nếu đúng, hành động của Iran đã vi phạm nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó quy định Tehran không được xuất khẩu vũ khí cho tới năm 2023.

. Ngày 22-10, tờ The Guardian đưa tin Lầu Năm Góc xác nhận Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc điện đàm.

Theo Lầu Năm Góc, trong cuộc trao đổi, ông Austin “nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các đường dây liên lạc” với ông Shoigu. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết “các vấn đề hàng đầu về an ninh quốc tế, bao gồm tình hình ở Ukraine, đã được thảo luận".

. Ngày 22-10 Tây Ban Nha cho biết sẽ gửi 14 máy bay chiến đấu đến Bulgaria và Romania để củng cố sườn phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), theo hãng tin Al Jazeera.

Nóng Nga-Ukraine 22-10: Ukraine cáo buộc Nga muốn phá đập thủy điện Kakhovka, tuyên bố giải phóng hơn 600 khu định cư (PLO)- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nêu 3 điểm cần làm để kết thúc chiến sự Ukraine; Kiev giải phóng 639 khu định cư từ tay Moscow; Nga nói dòng lính đánh thuê đến Ukraine đang tăng lên trong những tháng gần đây;

KHÁNH NHƯ