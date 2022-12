Nóng Nga-Ukraine 30-12: Báo động không kích lại vang rền khắp Kiev; Ukraine nghi tên lửa rơi ở Belarus là âm mưu của Nga

(PLO)- Nga ồ ạt dội tên lửa vào Ukraine; Kiev nghi vụ tên lửa rơi ở lãnh thổ Belarus là âm mưu của Nga; Chuyên gia kinh tế nhận định áp giá trần dầu Nga là đòn “gậy ông đập lưng ông” với phương Tây.

Tình hình chiến sự

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết sáng 29-12 phía Nga triển khai một đợt tấn công tên lửa lớn vào Ukraine. Các lực lượng Moscow đã phóng loạt tên lửa hành trình cũng như tên lửa dẫn đường phòng không S-300 nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự ở các khu vực miền đông, trung, tây và nam Ukraine.

Theo Bộ này, phía Nga đã bắn 69 tên lửa hành trình, nhưng đã bị quân Kiev bắn hạ 54 chiếc trong số đó. Các tên lửa hành trình này được phóng từ tỉnh Rostov (Nga), biển Caspi và Biển Đen.

Trong ngày 29-12, quân Nga đã 10 lần dội tên lửa, 23 lần không kích và 14 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt vào các vị trí của quân Ukraine và các khu định cư dọc chiến tuyến. Các tỉnh nằm dưới hỏa lực liên tục của Moscow gồm Luhansk, Dnipropetrovsk, Donetsk, Sumy, Kiev, Lviv, Odessa,...

Sáng nay, 30-12, báo động không kích tiếp tục vang rền khắp thủ đô Kiev, theo hãng tin Reuters.

Trong ngày, phía quân Kiev cũng đã 12 lần tấn công vào các cụm nhân lực của Nga và vào vị trí của hệ thống tên lửa phòng không của Moscow.

. Theo hãng thông tấn TASS, quan chức chính quyền Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết quân đội Ukraine đã nã pháo vào lãnh thổ DPR và LPR vào sáng sớm 30-12, gồm 6 quả pháo dội vào DPR và 12 quả vào LPR.

Chính quyền LPR các lực lượng vũ trang Ukraine được triển khai ở khu vực lân cận thị trấn Seversk thuộc LPR đang tăng cường lực lượng và khí tài, cũng như đang củng cố vị trí của họ tại khu vực.

Phát ngôn viên LPR cho biết trong khoảng từ chiều ngày 28-12 đến chiều 29-12, lực lượng dân quân nhân dân LPR đã loại khỏi vòng chiến 180 lính Ukraine, phá hủy 1 xe tăng, 5 xe bọc thép, 3 hệ thống pháo, 5 máy bay không người lái (AV) và 14 xe cơ giới đặc chủng của quân Kiev. Phía DPR cũng cho biết đã hạ hơn 20 lính Ukraine trong cùng khoảng thời gian.

Belarus nói bắn hạ tên lửa S-300 của Ukraine

Bộ Quốc phòng Belarus ngày 29-12 cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ một tên lửa phòng không dẫn đường S-300 ở khu vực biên giới với Ukraine. Phía Belarus cho rằng tên lửa này là của Ukraine, đài CNN đưa tin.

“Hôm nay (29-12), vào khoảng 10 giờ, một mục tiêu trên không đã bị lực lượng phòng không tấn công. Các mảnh vỡ của nó được tìm thấy trên cánh đồng gần làng Gorbakha, quận Ivanovo (vùng Brest). Trong quá trình xác minh, có thể xác định sơ bộ rằng mảnh vỡ thuộc về tên lửa S-300 được bắn từ lãnh thổ Ukraine" - Bộ này tuyên bố.

Chính ủy quân sự của vùng Brest - ông Oleg Konovalov đánh giá sự việc không quá nghiêm trọng và nói với người dân địa phương rằng "hoàn toàn không có gì phải lo lắng”, Reuters đưa tin.

Belarus đã triệu tập Đại sứ Ukraine tại Minsk để phản đối.

“ Phía Belarus xem vụ việc này là cực kỳ nghiêm trọng. Chúng tôi yêu cầu phía Ukraine tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng, đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý và thực hiện các biện pháp toàn diện để ngăn chặn sự cố tái diễn” - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Belarus - ông Anatoly Glaz nói.

Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết sẵn sàng mời các "các chuyên gia có uy tín" từ các quốc gia không liên kết với Nga tham gia điều tra vụ việc. Bên cạnh đó, chính quyền Kiev cho biết họ không loại trừ khả năng Nga “lên kịch bản” cho sự cố này để đổ lỗi cho Ukraine.

"Về vấn đề này, phía Ukraine không loại trừ khả năng đó là hành động khiêu khích có chủ ý từ phía Nga. Họ vốn đã đặt đường bay như vậy cho các tên lửa hành trình của mình nhằm kích động sự đánh chặn trên không phận Belarus” - trích tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Ukraine.

S-300 là hệ thống phòng không thời Liên Xô được cả Nga và Ukraine sử dụng.

Quan chức Ukraine bị bắt với cáo buộc tiết lộ thông tin vị trí quân Kiev

Tờ The New Voice of Ukraine dẫn nguồn tin chính phủ Ukraine rằng ngày 29-12 Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine (SBU) đã bắt giữ ông Oleksandr Mamai - Thị trưởng TP Poltava tỉnh cùng tên - vì cáo buộc ông này tiết lộ dữ liệu quân sự của Kiev.

Theo thông tin ban đầu, ông Mamai bị cáo buộc tiết lộ việc thành lập một đơn vị quân đội mới ở Poltava cũng như vị trí trụ sở chính của đơn vị này. Thiết quân luật của Ukraine quy định rằng việc chia sẻ các thông tin mật liên quan đến quân đội có thể bị coi là hành vi phạm tội hình sự. Theo đó, án phạt mà chính trị gia này hiện đang đối mặt lên đến 12 năm tù.

Chuyên gia kinh tế: Áp giá trần dầu Nga là đòn “gậy ông đập lưng ông” với phương Tây

Trao đổi với hãng tin Oilprice, ông Mamdouh Salameh - một nhà kinh tế nổi tiếng và cố vấn năng lượng của Ngân hàng Thế giới (WB) - nhận định rằng các nước phương Tây đã thất bại trong nỗ lực ngăn chặn giá dầu toàn cầu tăng bằng việc áp giá trần dầu Nga.

Theo ông Salameh, không một quốc gia sản xuất dầu lớn nào đồng ý bán dầu thô của họ với giá thấp hơn nhiều so với mức trung bình của thị trường, điều này sẽ rất dễ tước đi nguồn cung dầu của phương Tây.

“Giới hạn giá của phương Tây đối với xuất khẩu dầu của Nga đã thất bại. Cả các nước Tổ chức Dầu mỏ Thế giới và đối tác (OPEC+) và Nga sẽ không đồng ý bán dầu với giá trần 60 USD/thùng khi giá trên thị trường trên 85 USD, Bên bán có thể dễ dàng tìm được người mua dầu của họ nhưng các nước phương Tây thì không thể, và nếu không có dầu thì nền kinh tế của phương Tây sẽ đi vào bế tắc. Họ sẽ là những người thua cuộc cuối cùng” - ông nói.

Ông cũng cho rằng nền kinh tế Nga khó có thể bị ảnh hưởng bởi mức giá trần đó, khi các nước châu Á khác đang tiếp tục mua dầu thô của Moscow với khối lượng ngày càng tăng.

DƯƠNG KHANG