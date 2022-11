Phá đường dây ma túy xuyên biên giới do chị của Dung Hà cầm đầu

Ngày 22-11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) thông tin về việc triệt phá đường dây ma túy do các đối tượng người Việt Nam sinh sống tại nước ngoài điều hành.

Cảnh sát cho hay, đây là tổ chức tội phạm ma túy đặc biệt lớn, xuyên quốc gia, chuyên vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam.

Hơn 100 cảnh sát phá án

Theo C04, cầm đầu đường dây là Vũ Hoàng Oanh (còn gọi là Oanh Hà, 65 tuổi ở Hải Phòng, chị gái của Dung Hà – “trùm giang hồ” trong vụ án Năm Cam). Oanh có bảy tiền án, tiền sự.

Tháng 5-2018, C04 từng triệt phá ổ nhóm ma túy do Oanh cầm đầu, thu giữ 74kg ma túy, bắt tám nghi phạm. Lúc này Oanh nhanh chân bỏ trốn sang nước ngoài và bị C04 phát lệnh truy nã đặc biệt, sau đó Interpol cũng có lệnh truy nã quốc tế.

Sau khi sang nước ngoài, Oanh thu nạp nhiều đàn em bị truy nã, đối tượng cộm cán, hình thành đường dây mua bán ma túy từ khu vực tam giác vàng về TP.HCM và Hải Phòng tiêu thụ.

Thủ đoạn của nhóm này là giấu ma túy trong các lốc máy ô tô đã qua sử dụng rồi thuê người vận chuyển từ nước ngoài về TP.HCM, tập kết tại hai kho hàng ở quận Bình Tân và huyện Hóc Môn. Tại kho hàng, các nghi phạm sẽ tháo các lốc máy lấy ma túy rồi giao cho các khách mua sỉ trên địa bàn TP.HCM.

Ngoài ra, ma túy còn được vận chuyển ra Hà Nội, rồi chuyển về Hải Phòng tiêu thụ.

Hôm 13-9, từ nguồn tin bí mật, cảnh sát biết được các nghi phạm sẽ chuyển bốn lốc máy chứa ma túy nên đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ chia làm nhiều tổ công tác phá án.

Theo đó, C04 chủ trì, phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP.HCM bắt quả tang Nguyễn Thành Thắng (32 tuổi) đang vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 20 kg ma túy tổng hợp.

Thắng khai đi giao ma túy theo sự chỉ đạo của Nguyễn Anh Bảo Quốc (50 tuổi), nơi nhận sẽ được Thắng thông báo trước, ám tín hiệu để giao ma túy là tờ tiền chụp ảnh vào điện thoại di động sau đó đối chiếu trùng khớp số seri.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thắng, cảnh sát thu giữ thêm 26 bánh heroine, khối lượng 9 kg.

Cất mẻ lưới, bắt giữ bà trùm

Căn cứ lời khai và tài liệu chứng cứ thu thập được, C04 ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với tám nghi phạm tại TP.HCM và Hà Nội, thu giữ 75 kg ma túy các loại.

Mở rộng điều tra, ban Chuyên án xác định hai nghi phạm Nguyễn Văn Nam (32 tuổi, ở Hải Phòng) và Nguyễn Thị Thanh Thủy (25 tuổi, ở Hưng Yên) đã 23 lần nhận 91 lốc máy ô tô có cất giấu tổng số 1,5 tấn ma túy vận chuyển qua biên giới từ nước ngoài về TP.HCM, thuê kho bãi cất giấu, sau đó thuê người vận chuyển về Hà Nội rồi đưa đi Hải Phòng tiêu thụ.

Tuy nhiên, sau khi các mắt xích trong đường dây bị bắt giữ, Nam và Thủy bỏ trốn vào phía Nam rồi xuất cảnh qua đường tiểu ngạch sang nước ngoài lẩn trốn.

C04 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, lần theo dấu vết bỏ trốn của các đối tượng. Đến ngày 23-9, C04 phối hợp cùng Cơ quan đại diện Bộ Công an tại nước ngoài và các lực lượng chức năng của nước bạn bắt giữ bốn người. Nhóm này gồm Nam, Thủy, Nguyễn Ngọc Sơn (là đối tượng truy nã đặc biệt về ma túy của Công an tỉnh Quảng Ninh) và Vũ Hoàng Oanh.

Ngày 24-9, tại Hải Phòng, C04 thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với sáu nghi phạm khác trong đường dây.

Ngày 15-10, tại TP.HCM, C04 bắt quả tang Nguyễn Xuân Thành (32 tuổi) khi đang điều khiển xe máy giao ma túy cho khách, thu giữ tại chỗ 2 kg ma túy tổng hợp. Khám xét ba căn hộ của Thành đứng tên và thuê, cảnh sát thu giữ thêm 7.000 viên ma túy, 3kg ma túy tổng hợp, 1.000 túi ma túy nước vui, 2 kg ma túy dạng bột…

Đồng thời, C04 cũng thi hành lệnh bắt giữ và khám xét ba nghi phạm khác có liên quan.

Tính đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt giữ 29 nghi phạm, thu giữ 131 kg ma túy các loại, bước đầu làm rõ đường dây này đã mua bán, tiêu thụ trái phép trên 1,6 tấn ma túy.

Theo C04, chỉ trong thời gian ngắn, Cục này đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ, Công an các đơn vị địa phương, Cơ quan đại diện Bộ Công an tại nước ngoài quyết liệt tấn công tội phạm đến cùng, đấu tranh, khám phá thành công tổ chức tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia từ nước ngoài về Việt Nam với quy mô đặc biệt lớn, phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt do nhiều đối tượng, ở nhiều tỉnh thành tham gia.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện sự mưu trí, dũng cảm, nhạy bén và sáng tạo trong sử dụng các biện pháp công tác Công an, đấu tranh bóc gỡ đường dây tội phạm nguy hiểm, xuyên quốc gia; đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia phá án.

Kết quả này cũng phản ánh công tác đối ngoại hiệu quả của lực lượng Công an, sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại nước ngoài trong phòng, chống tội phạm, tạo thế trận vững chắc đảm bảo an ninh, trật tự tuyến biên giới.