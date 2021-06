VKSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng, truy tố Nguyễn Văn Hải (50 tuổi) và Nguyễn Văn Đức (46 tuổi, cùng trú tại Hà Nội) về các tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và mua dâm người dưới 18 tuổi.



Ngoài ra, vụ án còn hai bị can khác, gồm Nguyễn Thị Diệu Linh (18 tuổi) bị truy tố tội môi giới mại dâm và Nguyễn Văn Nam (20 tuổi) bị truy tố tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo hồ sơ vụ án, cuối tháng 2-2020, Hải lên mạng xã hội, làm quen với Linh và ngỏ ý muốn mua dâm. Linh giới thiệu bạn ở cùng phòng trọ của mình là K. (thời điểm này K. 14 tuổi). K. đồng ý bán dâm với giá 1,5 triệu đồng.

Một tháng sau, Linh tiếp tục làm trung gian để một cô gái khác là H. (cũng 14 tuổi) bán dâm cho bị can Hải với mức giá tương tự.

Ngoài bị can Hải, Linh còn môi giới gái bán dâm cho bị can Đức. Từ tháng 2 đến tháng 5-2020, hai bị can này đã có tổng cộng 11 lần mua dâm. Tất cả các cô gái tại thời điểm quan hệ tình dục với hai bị can đều dưới 16 tuổi, trong đó một người chưa đủ 13 tuổi.

Tháng 6-2020, người thân của một trong số các cô gái trình báo công an về việc con mình bị rủ rê đi bán dâm. Cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xác định hành vi phạm tội của các bị can như trên.

Đáng chú ý, quá trình xác minh, công an còn làm rõ Nguyễn Văn Nam là bạn trai của một cô gái trong nhóm bán dâm, từng nhiều lần quan hệ tình dục khi nạn nhân chưa đủ 16 tuổi.

Về phía Nguyễn Thị Diệu Linh và các cô gái bán dâm, cơ quan điều tra đã xử phạt hành chính (với những người đủ 14 tuổi), buộc họ nộp lại toàn bộ tiền thu lợi bất chính nhưng tất cả đã tiêu xài cá nhân hết.

Đối với chủ các nhà nghỉ, công an xác định họ không quen biết các bị can, không liên quan đến hoạt động mua bán dâm nên không đề cập xử lý.

Một số nhà nghỉ không yêu cầu xuất trình CMND, không ghi thông tin khách vào sổ trước khi nhận phòng nghỉ, nhưng do các thời điểm xảy ra vụ án không cụ thể, chính xác nên cơ quan công an cũng không đề cập xử phạt hành chính.