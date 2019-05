3 công an phê ma túy trong phòng karaoke

Ngày 2-5, VKSND TP Hải Phòng đã kháng nghị một phần bản án sơ thẩm vụ mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Sao về việc áp dụng hình phạt đối với hai bị cáo Nguyễn Việt Linh và Hoàng Anh Khoa. VKS cho rằng việc tòa tuyên miễn hình phạt cho hai bị cáo này là không tương xứng với hành vi của họ.



Ba công an đều dương tính với ma túy

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm gày 17-4, TAND TP Hải Phòng đã tuyên miễn hình phạt cho hai trong số năm bị cáo. Năm bị cáo này liên quan tới hoạt động “bay lắc” tại quán karaoke Sao (188 Hai Bà Trưng, quận Lê Chân, Hải Phòng) từ gần ba năm trước.

Theo hồ sơ, rạng sáng 11-12-2016, lực lượng Công an TP Hải Phòng đột kích vào quán karaoke Sao do vợ chồng Nguyễn Thanh Việt và Đỗ Hồng Hạnh làm chủ. Công an phát hiện ba phòng hát VIP 3, VIP 4 và VIP 6 của quán này có tổng cộng 18 người dương tính với ma túy tổng hợp. Trong đó, riêng phòng VIP 4 có tới ba người dương tính với chất ma túy là cán bộ Công an TP Hải Phòng gồm Nguyễn Việt Linh, Đinh Ngọc Linh và Lê Xuân Linh.

Quá trình điều tra, công an đã bắt giữ năm người gồm Đỗ Hồng Hạnh (vợ chủ quán karaoke Sao), hai nhân viên phục vụ quán cùng hai vị khách là Nguyễn Việt Linh (cán bộ công an) và Hoàng Anh Khoa về các tội mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Chủ quán karaoke là Nguyễn Thanh Việt (chồng Hạnh) hiện đang bỏ trốn. Ba người liên quan khác được tách ra xử lý sau.

Theo cáo trạng của VKSND TP Hải Phòng, vợ chồng Việt, Hạnh thuê quán karaoke Sao kinh doanh, năm 2016 bắt đầu bán thuốc lắc, ketamine cho khách quen thuê phòng hát. VKS truy tố Hạnh về hai tội mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. VKS xác định Nguyễn Việt Linh và Hoàng Anh Khoa đã có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho nhiều người tại phòng VIP 4 và VIP 3. Cả hai cùng bị truy tố theo điểm d khoản 2 Điều 197 BLHS 1999 (khung hình phạt 7-15 năm tù).



Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ngày 17-4 (Nguyễn Việt Linh thứ hai từ trái, Hoàng Anh Khoa thứ tư từ trái). Ảnh: BĐH

Viện đề nghị 4-5 năm tù, tòa cho miễn hình phạt



Tại phiên tòa, các bị cáo Đỗ Hồng Hạnh cùng hai nhân viên phục vụ thừa nhận tội danh như VKS truy tố. Riêng bị cáo Nguyễn Việt Linh và Hoàng Anh Khoa cho rằng họ không có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy như cáo trạng đã truy tố.

Bị cáo Khoa khai tại phòng VIP 3, người mời mọi người chơi ma túy là Nguyễn Tiên Phong (sinh năm 1979, trú quận Lê Chân, cơ quan điều tra tách ra xử lý sau) chứ không phải là Khoa. Khi tới quán, Phong đưa cho Khoa một túi có 10 viên thuốc lắc bảo phát cho mọi người. Bản thân Khoa không nghiện ma túy, không rủ rê, lôi kéo, không chuẩn bị ma túy cho mọi người sử dụng. Khoa cho rằng VKS truy tố bị cáo quá nặng.

Bị cáo Linh kêu oan và cho rằng được Lương Xuân Linh là bạn cùng cơ quan (Công an TP Hải Phòng) mời đi ăn, đi hát. Tới phòng VIP 4 karaoke Sao, bị cáo say rượu nên ngủ, không mời ai hít ketamine. Nhân chứng là nhân viên phục vụ phòng cho rằng Nguyễn Tuấn Việt (sinh năm 1983, trú quận Lê Chân, cơ quan điều tra tách ra xử lý sau) mới là người xin số điện thoại nói chuyện với chủ quán, sau đó bảo nhân viên phục vụ lấy đĩa và ống hút (hít ketamine) chứ không phải Linh.

Đại diện VKS đề nghị phạt bị cáo Hạnh 16-18 năm tù tội mua bán trái phép chất ma túy, 7-8 năm tù tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hai bị cáo Linh, Khoa bị đề nghị mức án 4-5 năm tù…

Tòa cho rằng đại diện VKS truy tố các bị cáo về các tội mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là có căn cứ. Tòa phạt bị cáo Hạnh 23 năm tù về hai tội danh, hai nhân viên quán karaoke cùng bị phạt mức án bốn năm tù.

Riêng hai bị cáo Nguyễn Việt Linh và Hoàng Anh Khoa được tòa tuyên miễn hình phạt, đồng thời hủy bỏ biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh. Tòa kiến nghị tiếp tục điều tra, xử lý đối với Nguyễn Tuấn Việt và Nguyễn Tiên Phong, là những người được tách ra xử lý sau nhằm tránh bỏ lọt tội phạm.