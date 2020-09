6 người khủng bố trụ sở công an ở Tân Bình đối diện án tử

Sáng 21-9, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm vụ Nguyễn Khanh (sinh năm 1964, tại Bình Dương) cùng 19 đồng phạm về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ.

Phiên xử dự kiến mở trong hai ngày.

Trong số các bị cáo, Nguyễn Khanh, Dương Bá Giang, Vũ Hoàng Nam, Dương Khắc Minh, Nguyễn Minh Tấn, Phạm Trần Phong Vũ bị truy tố theo khoản 1, điều 113, BLHS về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân có khung hình phạt từ 12-20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.



Ba bị cáo Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Khắc Sinh Nhật, Nguyễn Minh Nhật bị truy tố về tội mua bán trái phép vật liệu nổ theo khoản 1 Điều 305 BLHS. Bị cáo Khanh còn bị truy tố thêm tội chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ.



Chủ toạ đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử. Ảnh: H.Y

Theo hồ sơ, Ngô Văn Hoàng Hùng là người từng bị TAND TP Mỹ Tho, Tiền Giang tuyên phạt án tử hình sau đó được giảm còn án tù chung thân về tội âm mưu lật đổ chính quyền.



Năm 1979, Hùng mãn hạn tù và vượt biên sang Canada tiếp tục móc nối, cấu kết cùng một số đối tượng phản động khác. Hùng thành lập tổ chức “Triều đại Việt”, lôi kéo, tập hợp người Việt trong và ngoài nước tham gia tổ chức; sử dụng phương pháp bạo động, vũ trang, khủng bố để lật đổ chế độ Nhà nước Việt Nam.



Bị cáo Nguyễn Khanh bị truy tố về hại tội. Ảnh: H.Y

Hùng tự phong cho mình chức danh tổng tư lệnh, điều hành mọi hoạt động của tổ chức. Người này thường xuyên đăng tải các thông tin sai sự thật lên mạng xã hội nhằm mục đích bôi nhọ, nói xấu Đảng, Nhà nước, đả kích chế độ, lôi kéo nhiều người tham gia tổ chức “Triều đại Việt” .



Cạnh đó, những người cầm đầu tổ chức này còn chỉ đạo "cấp dưới" mua vật liệu nổ, chế tạo trái nổ gây nổ tại các cơ quan Nhà nước, trụ sở công an; chuẩn bị vũ khí, tập trung lực lượng thành lập các căn cứ của tổ chức "Triều đại Việt".

Còn Khanh do bản thân bức xúc về việc giải quyết tranh chấp đất đai nên đã bị Hùng lôi kéo tham gia tổ chức "Triều đại Việt". Khanh được giao nhiệm vụ tuyển chọn người tham gia tổ chức, mua vật liệu nổ, chế tạo trái nổ để gây nổ tại trụ sở cơ quan Nhà nước, trụ sở công an nhằm gây tiếng vang cho tổ chức.

Khanh cũng được giao nhiệm vụ may cờ cho tổ chức. Hùng hứa sẽ phong Khanh làm chuẩn tướng, tỉnh trưởng tỉnh Đồng Nai. Khanh đã nhận từ Hùng 140 triệu đồng và 600 CAD (tiền Canada).

Ngoài ra, Khanh còn lập danh sách 24 người đăng ký tham gia tổ chức "Triều đại Việt" để nhận tiền tài trợ từ Hùng. Sau khi nhận tiền, Khanh mua 5kg thuốc nổ và 20 kíp nổ từ Nguyễn Trung Trực (sinh năm 1982, tại Đắk Lắk) với giá 9,9 triệu đồng và lấy 7kg thuốc nổ, 25 kíp nổ mua trước đó.



Bị cáo trả lời HĐXX về nhân thân. Ảnh: H.Y

Tiếp đó, Khanh bỏ thuốc nổ vào 10 hũ nhựa đưa cho Dương Bá Giang (sinh năm 1971, tại Nghệ An) cùng 11 triệu đồng để Giang mua remote, bình ắc quy để chế tạo 10 quả nổ có cơ chế kích nổ bằng remote. Khanh chỉ đạo Giang đưa cho Dương Khắc Minh (sinh năm 1993, tại Thanh Hóa) hai quả nổ để gây nổ tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình gây thiệt hại số tiền 350 triệu đồng.



Khanh còn giao cho Nguyễn Xuân Phương 1 trái nổ để gây nổ trụ sở công an phường trên địa bàn TP Biên Hoà (Đồng Nai), giao cho Nguyễn Minh Tấn (sinh năm 1978, tại Hậu Giang) 3 trái nổ để gây nổ tại Hậu Giang và Kiên Giang. Số còn lại thì bị công an thu giữ.

Dương Bá Giang khai do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bị Hùng lôi kéo và hứa được làm trưởng khu. Sau khi nhận tiền và thuốc nổ từ Khanh thì Giang chế tạo ra các quả nổ.

Để thực hiện hành vi khủng bố, Khanh, Giang đã tìm Dương Khắc Minh và Vũ Hoàng Nam (sinh năm 1996, tại TPHCM) giúp đỡ và trả công với số tiền 2,5 triệu đồng. Ngày 20-6-2018, Nam và Minh trực tiếp gây nổ tại Công an phường 12, quận Tân Bình.

Minh khai do bất mãn khi tham gia nghĩa vụ quân sự cũng như bất đồng với bố mẹ nên nghĩ mình vô dụng. Minh đã tham gia tổ chức trực tiếp thực hiện hành vi gây nổ tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình. Còn Nam khai do bất mãn về việc xử lý tại Fomosa, Luật An ninh mạng, Luật Đặc khu nên tham gia tổ chức và trực tiếp gây nổ...

Sau khi gây án, Khanh và Giang tìm cách cho Nam, Minh lẩn trốn.

Theo cơ quan tố tụng, trong vụ án này, Hùng là người cầm đầu thực hiện hành vi khủng bố nhằm chống chính quyền nhân nhân và tài trợ khủng bố. Hiện nay, Hùng đang ở Canada, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố Hùng về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và tài trợ khủng bố, đồng thời ra quyết định truy nã quốc tế, lúc nào bắt được Hùng sẽ xử lý sau.