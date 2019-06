Ai sẽ bị tội trong vụ tai nạn kinh hoàng ở Tây Ninh?

Theo Ban an toàn giao thông tỉnh Tây Ninh, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6 giờ 15 phút ngày 14-6. Xe đầu kéo biển số 52C-84780 kéo theo rơ móc biển số 51R-32349 do tài xế Trần Đình Trung (sinh năm 1984, quê Bình Định) điều khiển theo hướng từ TP.HCM về Tây Ninh. Khi đến Cổng chào Tây Ninh thì tông trúng ô tô con biển số 51F-37000 do tài xế Nguyễn Văn Diệp (sinh năm 1949) điều khiển đang chở một gia đình gồm bốn người trong đó có một cháu mới 9 tuổi, cùng ngụ ở huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Vụ tai nạn làm cho cả năm người trên ô tô con tử vong.