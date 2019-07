Án mạng từ việc đòi lại iPhone từng cho bạn gái

Ngày 16-7, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm vụ Nguyễn Ngọc Tâm (SN 1990, TP.HCM) phạm tội giết người. Tòa bác kháng cáo của đại diện bị hại, tuyên y án sơ thẩm 12 năm tù đối với bị cáo Tâm.



Bị cáo Nguyễn Ngọc Tâm tại toà ngày 16-7. Ảnh : MINH VƯƠNG

Theo án sơ thẩm, ngày 28-8-2017, Tâm đi ngang qua quán cà phê trên đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh thì nhìn thấy Trân – bạn gái cũ của Tâm đang ngồi uống nước cùng với anh Phan Vĩnh (SN 1984).

Tâm vào quán gặp Trân để đòi lại điện thoại iPhone 7 plus và số tiền 7 triệu đồng từng cho Trân trước đó. Do Trân không đồng ý, Tâm giật lấy điện thoại nhưng không được liền dùng tay tát vào mặt Trân một cái thì Vĩnh đứng dậy can ngăn.

Sau đó, Trân bỏ về phòng trọ. Tâm đi qua phòng trọ của Trân để giải quyết. Khi gặp Tâm ở tầng để xe của dãy trọ, Trân lao vào dùng tay đánh vào mặt Tâm. Lúc này, Vĩnh lao vào dùng tay kẹp cổ kéo Tâm ra xa làm Tâm ngã vào bàn bảo vệ chạm vào con dao trên bàn. Tâm liền lấy con dao này tấn công vào ngực khiến nạn nhân gục xuống. Vĩnh được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.