Băng nhóm tội phạm nhìn từ vụ bảo kê ở ga Sóng Thần

Ngay sau khi báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh hiện tượng bảo kê ở ga Sóng Thần , Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã làm việc với nhóm người biến cây xăng thành bến xe cóc để thu tiền bến bãi. Nói cách khác, đây là hành vi cưỡng đoạt tiền của các nhà xe.

Ở Cần Thơ, lãnh đạo UBND TP này cũng vừa trao thưởng cho lực lượng truy bắt hai nhóm thanh toán nhau có nổ súng mà theo điều tra ban đầu là vì mâu thuẫn tiền bạc từ chuyện cá độ bóng đá.



Cảnh sát xử lý các xe vào đón trả khách tại cây xăng ga Sóng Thần chiều 4-3. Ảnh: L.ÁNH

Cả hai vụ việc trên, công an đã vào cuộc quyết liệt, xử lý rốt ráo, mang lại sự yên tâm cho người dân không chỉ ở tại địa bàn. Tuy nhiên, điểm chung của hai vụ là chỉ khi sự việc đã xảy ra, báo chí phản ánh, công an mới vào cuộc. Nói cách khác, hai vụ có dấu hiệu của tội phạm băng nhóm nhưng công tác phòng ngừa trước đó chưa được phát huy như mong đợi.



Vụ nổ súng ở Cần Thơ, việc nổ súng thanh toán nhau có thể cho là bột phát. Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là tình trạng cá độ bóng đá đã có từ trước, ai cũng biết nhưng cơ quan chức năng không ngăn ngừa được.

Bộ Công an từng cảnh báo rằng một trong những nguy cơ lớn để hình thành, phát triển tôi phạm băng nhóm là từ hoạt động cờ bạc bất hợp pháp, nhất là cá độ qua mạng. Nhiều vụ án xảy ra mà nguyên nhân xuất phát từ cá độ bóng đá nên các nhà làm luật đã giảm hệ quả của việc này bằng đề xuất quy định về “ cá cược thể thao ”. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, đề án này hơn chục năm qua vẫn còn nằm trên giấy. Và một khi các đường dây cá độ bóng đá bất hợp pháp còn tồn tại thì lẽ đương nhiên, việc tranh giành, thanh toán, cưỡng đoạt sẽ còn tiếp diễn. Hậu quả là các băng nhóm tội phạm tiếp tục hình thành.

Trở lại vụ nhóm người biến cây xăng ở ga Sóng Thần thành bến cóc để thu tiền, câu hỏi nhiều người đặt ra là vì sao chính quyền không biết cho đến khi báo Pháp Luật TP.HCM điều tra?

Theo người đại diện cây xăng, nhóm bảo kê, thu tiền tài xế ô tô ở cây xăng đã diễn ra cả năm nay nhưng vì ngại va chạm nên họ làm ngơ mà không báo cơ quan chức năng.

Phía Công an phường An Bình, TP Dĩ An cho hay là trước đây phường phát hiện tình trạng các xe khách vờ lấy lý do vào đổ xăng để đón trả khách. Công an phường đã cử lực lượng tuần tra, nhắc nhở tình trạng này. Tuy nhiên, khi vắng công an, các xe khách lại ghé vào trả khách chớp nhoáng rồi di chuyển. “Việc có nhóm người thu tiền các xe khách này, phía công an phường chưa nhận được phản ánh từ người dân” - lãnh đạo công an phường nói.

Trong clip mà PV ghi nhận đăng tải trên plo.vn, có tài xế đã phản ứng với người tên Lâm là “ăn cướp chứ bến bãi gì” khi nghe người này nói “giá 300 ngàn là thu theo lệnh của sếp”. Rõ ràng, băng nhóm này đã tồn tại cả năm, có sự phân công, có người “quản lý” chứ không dừng lại ở hoạt động “cò khách” riêng lẻ. Tuy nhiên, vì sao không người dân nào, kể cả nạn nhân đến trình báo với cơ quan chức năng để đưa nhóm bảo kê này vào “tầm ngắm”?

Trong các chỉ đạo xuyên suốt của mình, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm luôn nhấn mạnh công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng. Ông luôn yêu cầu công an các đơn vị, địa phương cần làm tốt công tác phòng ngừa, huy động toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm; triệt xóa bằng được các băng, ổ nhóm tội phạm.

Ai cũng biết từ chỗ hoạt động theo kiểu các ổ, nhóm riêng lẻ, sau đó sẽ liên kết thành những băng, nhóm tội phạm quy mô lớn với tổ chức chặt chẽ hơn, nguy hiểm hơn. Đây là xu hướng phát triển của tội phạm không chỉ ở nước ta.

Từ vụ việc ở cây xăng ga Sóng Thần sẽ là dịp để các địa phương cần quan tâm hơn công tác vận động quần chúng vào công tác phòng ngừa tội phạm. Điều này sẽ hiện thực hóa chỉ đạo của Bộ Công an là diệt tội phạm băng nhóm từ trong trứng nước, vì đám cháy nào cũng bắt nguồn từ đốm lửa nhỏ.

Đã đến lúc nên thúc đẩy để quy định cá cược thể thao trở thành hiện thực, góp phần hạn chế các băng nhóm tội phạm manh nha. Và điều đáng mừng nhất là trong hai vụ việc cụ thể nêu trên, công an đã nhanh chóng vào cuộc và sẽ xử lý rốt ráo theo pháp luật để đem lại sự bình an cho người dân.