Bộ Công an tổ chức xin lỗi 2 người bị giam trái luật

Theo văn bản của Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, ngày 5-3 tới, cơ quan này sẽ tổ chức buổi công khai xin lỗi đối với ông Bùi Mạnh Lân (sinh năm 1957, cựu Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TM-SX-XD Hưng Thịnh) và ông Phạm Văn Hướng (sinh năm 1954, cựu Phó giám đốc công ty này) về việc bị khởi tố, bắt tạm giam trái pháp luật.



Giấy mời hai người bị khởi tố và giam giữ trái pháp luật và một số cơ quan liên quan đến dự.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, cơ quan chức năng đã điều tra và xác minh. Kết quả xác minh xác định ông Bùi Mạnh Lân bị tạm giam không có lệnh hợp pháp từ ngày 7-5-2003 đến ngày 11-6-2003 và từ ngày 28-7-2003 đến ngày 1-9-2003, tổng cộng là 41 ngày.

Còn ông Phạm Văn Hướng bị tạm giam không có lệnh hợp pháp từ ngày 7-5-2003 đến ngày 7-7-2003, tổng cộng là 63 ngày.

Theo hồ sơ vụ án trước đây, vụ việc xảy ra từ tháng 9-2000, do có mâu thuẫn trong quá trình hợp tác làm ăn, hai người trên cùng một số người khác đã thuê một số người khác trong băng nhóm của Năm Cam đến quậy phá, uy hiếp giám đốc và công nhân của Công ty Gas Bình Dương (có trụ sở tại Khu Công nghiệp Đồng An, tỉnh Bình Dương).

Sau khi triệt phá băng nhóm tội phạm của Năm Cam, qua lời khai của những đối tượng bị bắt giữ, Ban chuyên án đã lật lại vụ án này. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận việc thuê mướn băng nhóm đến quậy phá đều có sự bàn bạc, thống nhất của Lân và Hướng.

Ba năm qua, do bị nhóm này quậy phá, uy hiếp, Công ty Gas Bình Dương do ông Nguyễn Viết Tạo làm giám đốc đã bị thiệt hại 6-7 tỷ đồng.

Đến ngày 29-4-2003, Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM và Công an tỉnh Tiền Giang đã thi hành lệnh bắt ông Bùi Mạnh Lân và Phạm Văn Hướng về hành vi gây rối trật tự công cộng...

Đến nay, như đã nói, cơ quan chức năng xác định việc bắt giam ông Lân và ông Hướng không có lệnh hợp pháp. Từ đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an thay mặt Cơ quan CSĐT Bộ Công an tổ chức xin lỗi công khai hai công dân này.