Công an lên tiếng vụ khai sinh tuổi 14, giám định thành 17

Trưởng công an huyện đã kịp thời cho kiểm tra và làm rõ Chiều 30-1, phóng viên PLO đã liên lạc với ông Lê Văn Hải, Trưởng Công an huyện Bình Chánh. Ông Hải cho biết đã yêu cầu cấp dưới kiểm tra lại và làm rõ những vấn đề này. Khi có thông tin, công an huyện sẽ sớm thông tin cho báo chí biết. Trước mắt, ông nghe báo cáo là có những giấy tờ không đồng nhất về ngày tháng năm sinh. Tuy nhiên, trình bày với phóng viên, chị Th. khẳng định hồ sơ giấy tờ mà chị nộp cho công an đều thống nhất con chị sinh ngày 2-1-2005.