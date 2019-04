Cụ bà 107 tuổi và bản án phúc thẩm gây tranh cãi

Lập luận của VKSND tỉnh Bạc Liêu Trong báo cáo gửi VKSND Cấp cao tại TP.HCM, VKSND tỉnh Bạc Liêu cho rằng ý muốn của cụ Tài là cho lại bà Lan toàn bộ giá trị phần tài sản mà cụ được hưởng. Cụ Tài cũng xác định bà Lan là người chăm sóc cụ từ trước đến nay, ý muốn của cụ là muốn ở với bà Lan. “Tuy nhiên, bản án phúc thẩm lại tuyên xử giao cho bà Hồng được quyền sở hữu căn nhà, quyền sử dụng đất và có trách nhiệm chăm sóc cụ Tài là không phù hợp. Bởi cụ Tài và bà Hồng có mâu thuẫn trong cuộc sống hằng ngày, cụ Tài không thể ở chung được với bà Hồng nên khởi kiện yêu cầu chia tài sản chung; quyền lợi của cụ Tài và bà Hồng là đối lập nhau. Bản án tuyên bị đơn có trách nhiệm chăm sóc nguyên đơn là trái với ý chí của cụ Tài, không phù hợp với quy định của pháp luật và đạo đức xã hội” - VKSND tỉnh Bạc Liêu nhận định. Lập luận của hai cấp tòa

Tòa sơ thẩm nhận định bà Lan là người có công đóng góp, nâng cấp, cải tạo và sửa chữa căn nhà. Cụ Tài cũng đã tự nguyện thỏa thuận tặng cho bà Lan phần di sản (1/3) của mình. Vậy bà Lan có 2/3 di sản nền đất, căn nhà cũng do bà Lan xây cất. Từ đó, tòa sơ thẩm tuyên giao căn nhà cho bà Lan ở chăm sóc cụ Tài sau khi trả phần di sản 1/3 cho bà Hồng. Tòa phúc thẩm thì lập luận do bà Lan đã có một căn nhà khác bên ngoài, là nơi bà Lan kinh doanh trang trí nội thất, trong khi bà Hồng không còn chỗ ở nào khác. Đó là một trong những lý do khiến TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên bà Hồng được ở chung với cụ Tài và được xác lập quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất chung với cụ Tài.