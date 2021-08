Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa tống đạt kết luận điều tra, đề nghị truy tố 21 bị can vụ vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tổng công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (viết tắt là Tổng công ty 3/2) và các đơn vị liên quan.

Ngoài ông Trần Văn Nam (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương), ông Trần Thanh Liêm (cựu Chủ tịch UBND tỉnh) và nhiều lãnh đạo của tỉnh bị cáo buộc tạo điều kiện cho Công ty 3/2 chuyển nhượng "đất vàng" gây thất thoát tài sản Nhà nước.



Từ trái qua: Các bị can Trần Văn Nam, Trần Thanh Liêm, Phạm Văn Cành và Nguyễn Văn Minh. Ảnh: LA

CQĐT xác định ông Liêm giai đoạn 2015-2020 là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương kiêm Trưởng ban chỉ đạo Cổ phần hóa doanh nghiệp Công ty 3/2.

Bị can Liêm biết tổng công ty này đã chuyển nhượng khu đất 43 ha cho liên doanh trái với chủ trương, quyết định của Tỉnh ủy và trái pháp luật. Tuy nhiên, tại cuộc họp ngày 17-4-2017, ông Liêm vẫn đồng ý cho Công ty 3/2 tiếp tục chuyển nhượng 30% vốn góp tại liên doanh cho tư nhân là Công ty Âu Lạc.

Hành vi sai phạm của ông Liêm đã tạo điều kiện cho bị can Nguyễn Văn Minh (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty 3/2) và đồng phạm hoàn thành việc chuyển dịch toàn bộ tài sản của Nhà nước sang tư nhân gây thất thoát số tiền 302,8 tỉ đồng.

Kết luận điều tra nêu nguyên nhân vi phạm pháp luật của bị can Liêm là do ưu ái, có phần nể nang đối với Công ty 3/2 là doanh nghiệp do Tỉnh ủy Bình Dương làm chủ sở hữu. Cạnh đó, CQĐT ghi nhận ông Liêm có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhân thân tốt, quá trình công tác có nhiều đóng góp cho tỉnh Bình Dương.

Tương tự, bị can Phạm Văn Cành (sinh năm 1958) giữ chức vụ Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ giai đoạn 2013-2018 được phân công lĩnh vực kinh tế Đảng. Ông Cành đã đồng ý ký thông báo, tạo điều kiện cho bị can Minh hoàn thành việc chuyển dịch toàn bộ tài sản của Nhà nước sang tư nhân như trên.

Bị can Võ Văn Lượng (sinh năm 1962) trong giai đoạn giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh được giao phụ trách Phòng kinh tế ngành. Ông Lượng biết Cục thuế đề xuất cho áp dụng đơn giá giá bình quân 51.914 đồng/m2 (năm 2006) để tính tiền thu thuế đất được giao năm 2012 đối với đất thuộc khu dịch vụ được giao cho tổng công ty 3/2 là trái quy định của pháp luật đất đai.

Tuy nhiên, ông vẫn ký nháy vào văn bản dự thảo trình Chánh văn phòng duyệt nội dung để Trần Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Văn bản 3444 ngày 23-11-2012. Nội dung cho phép áp dụng đơn giá đất để tính tiền sử dụng đất đối với khu đất 43 ha và 145 ha trái quy định gây thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 761 tỉ đồng.