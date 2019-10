Cựu hiệu trưởng xâm hại tình dục nam sinh bị 8 năm tù

Xét xử kín, tuyên án ngắn gọn Trong suốt quá trình xét xử, tuyên án, bị cáo Đinh Bằng My liên tục cúi mặt. Do phiên tòa được xét xử kín, báo chí và người dân chỉ được dự phần tuyên án. Tuy nhiên, hơn 10 phút đọc bản án, chủ tọa chỉ công bố thành phần tiến hành và tham gia tố tụng, nhân thân, mức án và bồi thường dân sự đối với bị cáo. Chủ tọa không đề cập tới nội dung nhận định về tính chất, mức độ của hành vi do bị cáo gây ra. Điều này khiến nhiều người khá bất ngờ, bởi lẽ hành vi của cựu hiệu trưởng đã để lại hậu quả nặng nề cho các bị hại, cần phải lên án gay gắt. Việc HĐXX không đề cập tới tính chất, mức độ của hành vi đã không đáp ứng nguyện vọng của không chỉ đa số người tham dự, theo dõi phiên tòa.