Cựu viện phó nhận hối lộ lãnh 5 năm tù

Sau một ngày xét xử, chiều 21-2, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt bị cáo Đặng Trường An (cựu phó viện trưởng VKSND huyện Tân Châu) năm năm tù về tội nhận hối lộ.



HĐXX đồng tình với quan điểm truy tố của VKS nhưng có xem xét về nhân thân cùng một số tình tiết giảm nhẹ để tuyên mức án năm năm tù. Cáo trạng truy tố bị cáo An theo khoản 2 Điều 354 BLHS có khung hình phạt 7-15 năm tù.

Nhận hối lộ 2.500 USD

Bản án sơ thẩm vừa tuyên xác định bị cáo An và ông Trần Văn Hào (kiểm sát viên thuộc VKS huyện Tân Châu) được giao nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết vụ án Cao Văn Tuyển và Cao Thái Phát bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích.

Ngày 23-7-2019, cơ quan CSĐT công an huyện có kết luận điều tra đề nghị truy tố hai bị can Tuyển và Phát. Ngày 28 và 29-7-2019, bị cáo An điện thoại cho người nhà Tuyển, Phát trao đổi về việc đã có kết luận điều tra vụ án chuyển sang VKS huyện. Bị cáo An yêu cầu người này đến nhà để bàn cách giúp đỡ.

Tại nhà bị cáo An, người nhà hai bị can nhờ bị cáo An giúp. Bị cáo An gợi ý đưa 25 triệu đồng để bồi thường cho nạn nhân để tòa xử nhẹ và 80 triệu đồng đưa tòa lo việc “chạy án”. Sau đó, bị cáo An liên tục gọi điện thoại hối thúc người nhà bị can đưa tiền.

Chiều 2-8-2019, tại lề đường tỉnh lộ K48, ấp Tân Lợi, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, bị cáo An vừa nhận một bì thư bên trong có 2.500 USD từ tay bị can Tuyển thì bị CQĐT VKS tối cao bắt quả tang.

Liên quan đến vụ án này, ông Hào - kiểm sát viên vụ án, do không biết bị cáo An nhận hối lộ nên CQĐT không xem xét xử lý. CQĐT VKSND Tối cao cũng cho rằng ông Nguyễn Văn Thảo, Viện trưởng VKSND huyện Tân Châu, dù không biết bị cáo An đòi hối lộ nhưng với trách nhiệm người đứng đầu, cần thiết phải kiến nghị viện trưởng VKSND tỉnh Tây Ninh rút kinh nghiệm.



Bị cáo Đặng Trường An tại tòa. Ảnh: TM

Bị cáo không đồng ý tội danh

Tại tòa bị cáo An thừa nhận hành vi phạm tội nhưng cho rằng mình không phạm tội nhận hối lộ, mà có thể phạm tội khác như tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Lý giải vì sao không cấu thành tội danh như cáo trạng truy tố, bị cáo An cho rằng bản thân không chủ động đặt vấn đề trước về chuyện “chạy án”. Mặt khác, bị cáo nhận tiền là để nhờ người giúp bản án có lợi cho bị can, nếu không có ai nhận lời giúp thì bị cáo An sẽ hoàn tiền lại. Bị cáo An cũng cho rằng mình không hối thúc để nhận tiền.

Cựu viện phó An còn nói với kinh nghiệm nghề nghiệp, qua hồ sơ, chứng cứ vụ án cố ý gây thương tích liên quan mà vào thời điểm đó bị cáo đang thụ lý, bị cáo nhận thấy tòa có thể tuyên án treo. Hiện nay vụ án này đã có bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Tây Ninh tuyên án treo cho các bị cáo.

“Thưa tòa, hành vi của bị cáo không phạm tội nhận hối lộ, mà có thể phạm tội khác như tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” - bị cáo An trình bày.

Trước khi bước vào tranh luận, bị cáo An giữ nguyên lời khai và một mực cho rằng mình không phạm tội nhận hối lộ.

Đại diện VKS bảo lưu quan điểm truy tố và đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo An mức án 4-5 năm tù về tội nhận hối lộ.

Bào chữa cho bị cáo An, luật sư đưa ra nhiều lập luận chứng minh bị cáo không phạm tội nhận hối lộ. Cạnh đó luật sư cũng đưa ra các tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, mong HĐXX xem xét, cân nhắc có một bản án phù hợp, đúng người, đúng tội.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định căn cứ vào hồ sơ vụ án, diễn biến tại phiên tòa có đủ căn cứ xác định cáo trạng của VKSND Tối cao truy tố bị cáo An về tội nhận hối lộ là đúng người, đúng tội, không oan sai. Từ đó, HĐXX bác lời khai của bị cáo An cũng như quan điểm bào chữa của luật sư.

HĐXX cho rằng bị cáo An không có tình tiết tăng nặng. Về tình tiết giảm nhẹ, quá trình điều tra, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, quá trình công tác được tặng nhiều giấy khen, bằng khen của ngành nên tuyên mức án trên.