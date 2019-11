Đại gia Hứa Thị Phấn lại không hầu tòa

Ngày 15-11, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm vụ bà Hứa Thị Phấn cùng năm đồng phạm giai đoạn 2 gây thiệt hại 1.338 tỉ đồng tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (TRUSTBank).

Phiên tòa do thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM) làm chủ tọa. Đại diện VKS giữ quyền công tố gồm ông Nguyễn Văn Đông, ông Ngô Phạm Việt, bà Trần Thị Liên.



HĐXX vụ án có chủ toạ là thẩm phán Phạm Lương Toản, Chánh toà Hình sự TAND TP.HCM. Ảnh: H.Y

VKS truy tố tất cả các bị cáo theo khoản 4 Điều 175 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), khung hình phạt từ 12-20 năm tù.

Theo đó, bị cáo Hứa Thị Phấn (cựu cố vấn cấp cao HĐQT Ngân hàng Đại Tín, cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển Phú Mỹ) bị xét xử về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo cùng hầu tòa về tội danh trên gồm Bùi Thị Kim Loan (cựu kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ, phó giám đốc Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Phúc Nguyễn), Lâm Kim Dũng (cựu giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang), Huỳnh Thị Xuân Dung (cựu giám đốc Công ty Địa ốc Phúc Nguyễn), Lâm Hứa Quỳnh Trinh (cựu thủ quỹ kiêm thủ kho Ngân hàng Thương mại TNHH một thành viên Xây dựng Việt Nam, Chi nhánh Lam Giang, cựu phó phụ trách Phòng Ngân quỹ TRUSTBank , Chi nhánh Sài Gòn), Phạm Hồng Hảo (cựu nhân viên TRUSTBank).



Các bị cáo (hàng đầu) và các bị án những người liên quan đến việc gây thiệt hại cho Trustbank. Ảnh: H.Y

Vụ án này chỉ có bị cáo Lâm Kim Dũng (SN 1995, ngụ quận 7) đang thi hành án tại trại giam Long Hòa, tỉnh Long An trong giai đoạn 1 của vụ án Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm. Các bị cáo còn lại đang được tại ngoại.



Cũng như các phiên xử trước, bà Phấn tiếp tục vắng mặt tại tòa. Trong giai đoạn 1 của vụ án, bị cáo Phấn cũng không có mặt tại phiên tòa xét xử sơ thẩm và phúc thẩm.

Hồ sơ vụ án, các cơ quan tố tụng đến nay xác định từ ngày 6-3-2017, bà Phấn nhập viện tại BV đa khoa Tân Hưng , quận 7, TP.HCM trong tình trạng tăng huyết áp độ 3/4 và tiểu đường tuýp II.

Từ đó, CQĐT đã nhiều lần đến bệnh viện để tiến hành hỏi cung nhưng bị can khó tiếp xúc, gọi hỏi không trả lời. Các luật sư bị can kiến nghị hoãn buổi hỏi cung cho đến khi sức khỏe bị can tốt hơn. Vì vậy kể từ khi khởi tố đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an chưa thể hỏi cung bị can Phấn về hành vi phạm tội...

Bào chữa cho bị cáo Phấn tại toà có luật sư Phạm Ngọc Trung và Lại Huy Tùng (Đoàn luật sư TP.HCM). Về sự vắng mặt của bị cáo Phấn, HĐXX cho rằng tòa đã tống đạt quyết định xét xử cho bị cáo này hợp lệ.

Đáng chú ý, nguyên đơn dân sự là ngân hàng thương mại TNHH một thành viên xây dựng Việt Nam (VNCB) đã cử tám người làm đại diện tới tham dự phiên tòa.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Phạm Công Danh có mặt tại phiên tò. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe nên ông Danh xin HĐXX không vào phòng xử, trong quá trình xét xử, lúc nào cần thiết thì HĐXX mời ông Danh vào phòng xét xử. Bảo vệ quyền lợi cho ông Danh tại phiên tòa có luật sư Phan Trung Hoài, Phan Minh Trung (Đoàn luật sư TP.HCM).

Ngoài ra, các bị án như Phan Thành Mai, bị án Hoàng Văn Toàn, bị án Nguyễn Vĩnh Mậu, Hồ Trọng Thắng có mặt tại phiên tòa. Bị án Ngô Trí Đức xin vắng mặt vì lý do sức khỏe, một số bị án khác xin vắng mặt vì đang thi hành án trong giai đoạn 1 của vụ án.

Đồng thời, các bị cán này xin giữ nguyên lời khai tại CQĐT. Tòa triệu tập 100 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tuy nhiên có nhiều người có đơn xin xét xử vắng mặt.

Theo hồ sơ, bà Phấn lợi dụng việc nắm giữ 84,92% cổ phần Ngân hàng TMCP Đại Tín (Trustbank, năm 2013 đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB) và cố vấn cao cấp HĐQT, thâu tóm, lũng đoạn hoạt động của Trustbank, gây thiệt hại cho Trustbank tổng cộng hơn 1.338 tỉ đồng. Cụ thể,

Bà Phấn trực tiếp chỉ đạo làm các thủ tục đầu tư trái pháp luật gần 1.040 tỉ đồng vào 4 dự án bất động sản do 3 công ty ( Công ty CP Phú Mỹ , Công ty CP Địa ốc Lam Giang và Công ty TNHH Phú Mỹ). Những doanh nghiệp trên đều do đại gia Phấn lập ra. Sau đó, bà Phấn chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.

Bà Phấn cũng chỉ đạo Loan và một số người mua và nâng khống giá trị 4 bất động sản tại TP HCM và tỉnh Khánh Hòa, chỉ đạo HĐQT và Ban điều hành TRUSTBank mua 4 tài sản với tổng giá trị hơn 661 tỉ đồng. Qua đó, bà chiếm đoạt hơn 437 tỉ đồng

Cáo trạng còn nêu rõ những thiệt hại nêu trên cũng chính là nguyên nhân dẫn đến thực trạng Trustbank năm 2011 và 2012 rất xấu và bị Ngân hàng Nhà nước xếp ngân hàng loại D (loại yếu kém).

Đây cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ của VNCB sau này, khi nhóm cổ đông Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh nhận chuyển giao quyền và nghĩa vụ liên quan đến TrustBank từ nhóm cổ đông Hứa Thị Phấn, thực hiện tái cơ cấu, dẫn đến Ngân hàng Nhà nước phải mua lại giá 0 đồng ngày 30-1-2015 để gánh toàn bộ hậu quả nêu trên.

Liên quan đến vụ án, CQĐT kê biên 114 bất động sản từ ngày 13-2-2017. Đồng thời, cơ quan chức năng tách nội dung bà Hứa Thị Phấn tố cáo Công ty Phương Trang chiếm đoạt 748,2 tỉ đồng, chờ kết quả đối chất hai bên rồi kết luận, xử lý sau.

Tháng 5-2018, bà Phấn bị TAND Cấp cao tại TP Hà Nội tuyên phạt mức án 17 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Tháng 11-2018, bà tiếp tục bị TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên phạt 20 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và 20 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt bà phải chấp hành là 30 năm tù.

Hiện phiên xử đã vào phần xét hỏi với bước đầu tiên là VKS công bố toàn văn cáo trạng truy tố các bị cáo. Dự kiến phiên tòa kéo dài tới ngày 25-11.

PLO sẽ cập nhật diễn biến vụ án trong các bản tin sau.