Chỉ có thể xử lý kỷ luật Không thể xử phạt được hành vi đăng trên cổng thông tin điện tử vì hiện nay pháp luật không có quy định chế tài hành chính đối với hành vi này. Riêng đối với hành vi gửi thông cáo báo chí thì đây là hệ quả kéo theo cái sai của việc đăng thông tin không chính xác. Hành vi này cũng không thể xử phạt được bởi nó bị loại trừ bởi quy định ngoại lệ ở khoản 4 Điều 1 Nghị định 81/2013 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 97/2017) quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính. Cụ thể, khoản 4 Điều 1 Nghị định 81/2013 quy định trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thực hiện hành vi vi phạm khi đang thi hành công vụ, nhiệm vụ và hành vi vi phạm đó thuộc công vụ, nhiệm vụ được giao thì không bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính mà bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức. Vì vậy, chỉ có thể bị xử lý kỷ luật người vi phạm theo Nghị định 112/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. So sánh về tính chất cưỡng chế, nếu việc xử lý kỷ luật được áp dụng một cách nghiêm minh, khách quan, đúng người, đúng hành vi vi phạm thì tính chất cưỡng chế không hề thua kém so với xử phạt vi phạm hành chính. Việc xử phạt vi phạm hành chính nếu có trong trường hợp này là xử phạt đối với tổ chức cho dù có mức phạt cao như thế nào thì cũng được lấy từ ngân sách để nộp phạt. Ngân sách suy cho cùng là từ tiền thuế của dân. Như vậy, vô hình trung người dân sẽ bỏ tiền một cách gián tiếp để chịu trách nhiệm cho sai phạm của các cơ quan nhà nước trong chế tài hành chính. Ngược lại, đối với xử lý kỷ luật, nếu thực hiện nghiêm minh thì người nào vi phạm, người đó sẽ chịu trách nhiệm cá nhân và trực tiếp. Do đó, vẫn mong các cơ quan chức năng xử lý thỏa đáng, thấu tình đạt lý để khôi phục lại niềm tin của người dân, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước khi đưa ra một thông tin. TS CAO VŨ MINH, giảng viên khoa Luật Hành chính Trường Đại học Luật TP.HCM