Đang xử 2 cựu công an đánh chết người vi phạm

Ngày 9-7, TAND quận Ô Môn (TP Cần Thơ) đang xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Đức Nghĩa (32 tuổi, cựu công an viên Công an phường Phước Thới, quận Ô Môn) và Nguyễn Tuấn Anh (30 tuổi, cựu công an viên, Công an quận Ô Môn) về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, vào tối 9-8-2018, Nguyễn Tuấn Anh cùng tổ tuần tra Công an quận Ô Môn tổ chức tuần tra trên địa bàn. Đến khoảng 23 giờ 30, tổ tuần tra phát hiện anh Nguyễn Chí Hiếu (30 tuổi, ngụ khu vực Bình Yên, phường Trường Lạc, quận Ô Môn) một mình điều khiển xe máy lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng (hướng từ quận Ô Môn đi quận Bình Thủy) trong tình trạng lái xe chao đảo, lạng lách, biểu hiện say xỉn. Tổ tuần tra yêu cầu lái xe dừng lại kiểm tra giấy tờ và đo nồng độ cồn.

Anh Hiếu chỉ xuất trình giấy tờ nhưng không đồng ý cho đo nồng độ cồn và cởi áo thách đố đánh nhau với tổ tuần tra nên được mời về trụ sở Công an phường Phước Thới (để nhờ địa điểm) lập biên bản vi phạm hành chính.

Cho rằng không vi phạm nên anh Hiếu không ký biên bản. Lúc này Bùi Đức Nghĩa nhìn thấy và nhào đến đánh anh Hiếu nhiều cái. Sau đó Tuấn Anh cũng tham gia đánh nạn nhân và được can ngăn nên anh Hiếu ra về.

Do quá đau nên Hiếu nhờ người đưa vào bệnh viện điều trị, đến ngày 13-8-2018 thì qua đời.

Tại phiên tòa, cả hai bị cáo Nghĩa và Tuấn Anh đều thừa nhận có hành vì đánh Hiếu giống như cáo trạng thể hiện, tuy nhiên hai bị cáo cho rằng nguyên nhân tử vong của bị hại không phải do hai bị cáo gây ra.



Bị cáo Nghĩa

Cụ thể, bị cáo Nghĩa cho rằng, sau khi làm việc Hiếu không chịu ký biên bản vi phạm, bị cáo và cán bộ đã giải thích kêu Hiếu về đi nhưng Hiếu nói không trả xe thì sẽ quậy phá trụ sở công an phường. Do đó bị cáo có dùng tay đánh vào mặt, dùng chân đạp vùng bụng của Hiếu nhằm mục đích để Hiếu về, không gây rối nữa. Khi ra trước cổng Hiếu vẫn không về mà la lối nên Nghĩa có dùng dép đánh, và lên gối trúng vùng bụng Hiếu.

Sau đó Hiếu qua lộ và ngồi nói chuyện với bị cáo Tuấn Anh. Bị cáo Nghĩa cho rằng lúc này có nhìn thấy Tuấn Anh dùng chân đá vào vùng bụng Hiếu.



“Thấy vậy bị cáo mới nói Tuấn Anh sao đánh mạnh vậy chết người ta, đánh không có nghiệp vụ gì hết. Lúc này cũng có cán bộ Huy nhìn thấy. Sau khi bị cáo đánh Hiếu thì mọi chuyện đã giải quyết xong, còn việc Tuấn Anh đánh Hiếu là hành vi phát sinh sau này. Bị cáo thừa nhận đánh Hiếu là đã sai nghiệp vụ nhưng việc đánh chỉ nhằm hù để Hiếu về, lực đánh của mình không đủ mạnh gây ra cái chết cho bị hại, do đó đề nghị tòa xem xét lại cần thiết giám định thương tích từng phần, người nào gây thương tích thế nào thì chịu trách nhiệm phần đó”, Nghĩa khai tại tòa.

Còn bị cáo Tuấn Anh cho rằng chỉ đá trúng đùi và tay phải của Hiếu chứ không đá vào bụng. “Do trời khuya, Hiếu ngồi trước của nhà dân khiến chó sủa um xùm nên bị cáo có đá nhẹ vào đùi kêu Hiếu về nhưng Hiếu không về. Sau đó bị cáo có dùng chân đá trúng vào tay phải Hiếu (thời điểm này Hiếu đang ôm bụng, bị cáo đứng phía sau). Bị cáo chỉ đá nhẹ chứ không cố tình đánh mạnh gây ra cái chết của nạn nhân”, Tuấn Anh khai.



Bị cáo Tuấn Anh

Theo đó Tuấn Anh cũng cho rằng không gây ra cái chết cho Hiếu, cần phải xem xét lại nguyên nhân tử vong có phải do hai bị cáo đánh hay do tắc trách của bệnh viện trong quá trình điều trị.

Trong khi đó một số nhân chứng như Lý Trường Thọ, Hoàng Văn Sỹ (chiến sĩ tham gia tổ tuần tra) cho rằng lời khai của Tuấn Anh là không đúng, họ nhìn thấy Tuấn Anh đá vào hông phải của Hiếu, thời điểm này Tuấn Anh có mang giày.

Tại phiên tòa hôm nay, giám định viên thuộc Trung tâm giám định pháp y TP Cần Thơ cũng đã giải thích về nguyên nhân tử vong của nạn nhân là suy đa cơ quan do vỡ tá tràng D3. “Tá tràng D3 nằm ngang, sâu trong bụng nếu có một lực tác động đủ mạnh vào bụng hay hông đều gây vỡ tá tràng. Còn về việc Giấy chứng tử của BV ĐK TP Cần Thơ thể hiện nguyên nhân chết là “Choáng nhiễm trùng độc – suy đa tạng hậu phẫu ngày 3 vỡ đứt tá tràng do chấn thương bụng kín” thì cũng giống kết luận giám định pháp y về tử thi, chỉ có cách viết khác nhau. Nhiễm trùng ở đây là do vỡ tá tràng, còn nhiễm độc là độc của vi trùng”, giám định viên giải thích.

Phiên tòa đang diễn ra, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến phiên tòa tới bạn đọc.