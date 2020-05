Đề nghị phạt cựu Trưởng Công an TP Thanh Hóa 3 năm tù

Sau nhiều lần hoãn xử, sáng nay (8-5), TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Chí Phương (cựu trưởng Công an TP Thanh Hóa, Thanh Hóa) bị truy tố về tội nhận hối.

Thẩm phán Hà Huy Hùng, Phó chánh án TAND tỉnh Thanh Hóa làm chủ tọa phiên tòa thông tin do bị cáoPhương được xác định mất sức khỏe 62% nên đã xin HĐXX được ngồi để trả lời và được chấp nhận.

Tại phiên tòa xét xử, tòa cũng chấp thuận việc thêm một người đi cùng để hỗ trợ ông Phương đảm bảo sức khỏe trong suốt phiên tòa. Dù toàn bộ những người làm chứng vắng mặt song phiên tòa vẫn được xét xử.



Cựu đại tá Nguyễn Chí Phương (trái) tại phiên tòa. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Cáo trạng dài 13 trang của VKS thể hiện, ngày 18-7, Đỗ Đức Hiếu là cán bộ Đội cảnh sát trật tự, Công an TP Thanh Hóa có lấy trộm một chiếc xe máy của anh Nguyễn Quang Ngọc tại nhà xe cán bộ Công an TP Thanh Hóa để sử dụng. Đến ngày 19-7, bị cáo Phương và Đội điều tra tổng hợp làm việc với Đỗ Đức Hiếu và Hiếu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Khoảng 20g tối cùng ngày Hiếu rủ Nguyễn Văn Hải cán bộ đội CSGT (Công an TP Thanh Hóa) cùng đi đến nhà riêng cả của ông Phương với mục đích muốn nhờ ông Phương giúp xử lý nội bộ hành vi phạm tội của mình.

Thời điểm đó Hiếu mang theo một túi hoa quả và một phong bì bên trong 50 triệu đồng. Tại phòng khách, Hiếu trình bày hoàn cảnh khó khăn và xin ông Phương giúp đỡ bỏ qua sự việc để không bị tước danh hiệu Công an nhân dân và xin được ở lại ngành.

Bị cáo Phương đồng ý giúp nhưng phải xin ý kiến của Ban Giám đốc Công an TP Thanh Hóa và phải mất chi phí. Thấy ông Phương nhận lời giúp nên Hiếu đã rút trong túi quần 50 triệu đồng ra bỏ vào giỏ hoa quả và sau đó ra về.

Sáng 20-7, Hiếu tiếp tục mang thêm 200 triệu đồng để lên phòng làm việc của ông Phương và nói “cháu nhờ bác lo liệu giúp” còn ông Phương thì nói: “Thôi cứ về đi để bác báo cáo với Ban giám đốc”.

Tiếp đó ngày 26-7, Đỗ Đức Hiếu mang thêm 10 triệu đồng nữa đến nhà riêng của ông Phương. Ông Phương nói là đã đề nghị cho Hiếu xuất ngũ, không tước danh hiệu Công an nhân dân nhưng không được. Hiếu tiếp tục đề nghị không khởi tố thì ông Phương nói: “Bác sẽ bàn với Viện trưởng VKSND thành phố rồi sau đó họp thống nhất không khởi tố”.

Tuy nhiên, đến ngày 24-9-2018, Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hiếu về tội trộm cắp tài sản. Ngày 9-11, VKSND TP Thanh Hóa ban hành cáo trạng.



Đỗ Đức Hiếu thuộc cấp của ông Phương tại phiên tòa. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Do nhờ ông Phương giúp đỡ, nhưng không đượcnên Hiếu nhiều lần đến nhà đòi tiền nhưng ông Phương không trả. Sau đó và cuối tháng 11-2018, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn ghi âm nghi là nội dung trong "giao dịch chạy án".

Sau sự việc này, Công an TP Thanh Hóa đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Hiếu để xác minh. Ông này bị tước quân tịch, khởi tố điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 4-1, Công an tỉnh Thanh Hóa quyết định đình chỉ công tác với ông Phương. Lý do để chờ kết luận điều tra của Bộ Công an liên quan đến việc ông Phương bị tố nhận 260 triệu đồng tiền “chạy án”.

Cựu đại tá Nguyễn Chí Phương bị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao khởi tố và có lệnh bắt tạm giam. Tuy nhiên, tháng 1-2019, ông Phương bị đột quỵ, phải nhập viện nên cơ quan điều tra cho tại ngoại.

Ông Phương bị VKSND Tối cao truy tố về tội nhận hối lộ theo khoản 2 Điều 354 BLHS 2015 (hình phạt 7-15 năm tù). Trước đó, ngày 25-1-2019, giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã công bố quyết định của bộ trưởng Bộ Công an về việc tước quân tịch đối với ông Phương.

Tại phiên tòa xét xử, ông Phương thừa nhận hành vi nhận 260 triệu đồng. Đỗ Đức Hiếu cũng tường thuật lại quá trình đưa tiền cho ông Phương và khớp với cáo trạng. Trong phần xét hỏi, Hiếu cũng xin HĐXX giảm án cho ông Phương.

Tại tòa VKS đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo do lần đầu phạm tội nhưng hành vi phạm tội có tính chất nghiêm trọng vì thế cần phải có hình phạt cách ly xã hội trong một thời gian nhất định. VKSND tỉnh Thanh Hóa đề nghị xử bị cá Phương bị phạt tù 24 đến 36 tháng tù.

Trước khi bước vào phần nghị án, bị cáo Phương nói lời sau cùng cho rằng hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra ông có thời gian công tác lâu năm tại nghành công an lần phạm tội nên xin được giảm án

Phiên tòa bước vào phần nghị án và sẽ tuyên án vào chiều ngày 12-5.