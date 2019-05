Đoạt mạng vợ trẻ trong bữa cơm tối sau khi bị vợ cằn nhằn

TAND tỉnh Hà Tĩnh vừa xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thành Nam (27 tuổi, trú xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân) 19 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng vào khoảng 18h ngày 16-9-2018, bị cáo Nam tới nhà bạn ở trong thôn uống rượu. Một lúc sau, khi vợ là chị C. (17 tuổi) gọi điện nói là đến nhà mẹ vợ ăn cơm, Nam bảo 30 phút nữa sẽ về.

Một tiếng sau, khi thấy chồng về, trong lúc ăn cơm chị C. trách móc rằng: “Nói về sớm cũng không về được, để mẹ và vợ phải chờ”. Nam bực tức đáp lại: “Đừng nói nhiều”.



Bị cáo Nam tại tòa

Lời qua tiếng lại bị cáo Nam cầm chiếc kéo cắt bánh xèo để giữa mâm cơm, đâm liên tiếp vào vùng tay, ngực và nách vợ khiến chị C. gục tại chỗ.

Gây án xong, Nam định cầm dao đâm vào người tự tử, nhưng được người cậu của vợ can ngăn nên dừng lại và cùng đưa vợ đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, chị C. tử vong lúc 23h cùng ngày do mất máu cấp.

Sau đó, Nam tới Công an huyện Nghi Xuân đầu thú và khai nhận về hành vi phạm tội của mình.

HĐXX nhận định hành vi của Nguyễn Thành Nam là nguy hiểm, làm mất an ninh trật tự, mất an toàn trong xã hội. Tuy nhiên sau khi pham tội bị cáo cũng đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã có lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân