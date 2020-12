Đưa người ra nước ngoài trái phép mùa COVID-19: Lĩnh 1 năm tù

Ngày 14-12, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Lầu Bá Chù (31 tuổi, trú xã Nậm Cắn, huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An) 12 tháng tù về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

Phiên tòa do Thẩm phán Trần Ngọc Sơn, Chánh án TAND tỉnh Nghệ An, làm chủ tọa bởi đây là phiên tòa liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đứng trước bục khai báo, bị cáo Chù thành khẩn và thể hiện ăn năn hối cải, xin được giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm, trong lúc đang phòng, chống dịch COVID-19 nhưng bị cáo đưa người qua lại biên giới không có sự kiểm soát của cơ quan chức năng là vi phạm pháp luật. Ngoài ra, hành vi của bị cáo gây ảnh hưởng việc giữ gìn trật tự an ninh chính trị khu vực biên giới, cần xử phạt nghiêm minh.

Tuy nhiên xét thấy bị cáo Chù thành khẩn khai báo, được chính quyền xác nhận có thành tích trong việc xây dựng nông thôn mới và có công cứu người bị thiên tai nên được xem xét tình tiết giảm nhẹ.



Bị cáo Lầu Bá Chù.

Theo hồ sơ, trước đây Chù thường sang Lào rồi trở về. Tháng 6-2020, cả Việt Nam và Lào đang thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19. Theo quy định, các công dân khi xuất, nhập cảnh từ cửa khẩu quốc tế đều được đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe, cách ly phòng dịch COVID-19.

Do muốn sang Lào làm việc nhưng không muốn bị cách ly, anh Đậu Xuân Chung (trú xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) và anh Phú (trú Nghệ An) đã đặt vấn đề thuê Chù đưa từ Việt Nam sang Lào với số tiền 3,5 triệu đồng/người. Chù nhận lời và đã đưa hai người này vượt biên sang Lào bằng đường tiểu ngạch.

Sau hai tháng sang Lào mà không tìm được việc làm, anh Chung lại nhờ Chù đưa về Việt Nam mà không bị cách ly, với tiền công 1,1 triệu kíp Lào. Khi anh Chung nhập cảnh trái phép thì bị lực lượng chức năng phát hiện. Anh Chung bị phạt hành chính, đồng thời đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Còn Chù bị công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.