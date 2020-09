Hành khách đã chết thua kiện nhà xe Phương Trang

Ngày 28-9, TAND quận 7, TP.HCM mở lại phiên tòa xử sơ thẩm vụ tranh chấp hợp đồng vận chuyển, yêu cầu bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe bị xâm phạm giữa nguyên đơn là bà Lê Thị Thu Hà (đã qua đời, có người làm đại diện) và Công ty CP xe khách Phương Trang Futabuslines.



Đại diện bị đơn trình bày tại tòa ngày 28-9. Ảnh:M.VƯƠNG

Trước đó, bà Hà đã qua đời vì bị nhiễm trùng huyết, viêm mô tế bào, viêm phúc mạc toàn bộ do thủng tá tràng, thuyên tắc tĩnh mạch chi dưới. Đại diện của bà đã hoàn tất thủ tục ủy quyền để tham gia tố tụng.



Tại tòa, đại diện nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, đòi bồi thường chi phí chữa trị, mai táng, tổn thất tinh thần, thu nhập bị mất... tổng cộng 918,6 triệu đồng. Đồng thời, phía nguyên đơn cũng đưa ra yêu cầu buộc công ty phương trang phải cấp dưỡng cho cha, mẹ và hai con của bà Hà.

Phía bị đơn cho rằng người gây tai nạn là tài xế container đã bồi thường cho bị hại 115 triệu đồng. Do đó, bị đơn không có trách nhiệm bồi thường.

Ngoài ra, sau khi sự việc xảy ra, công ty Phương Trang cũng đã hỗ trợ cho nguyên đơn 8,5 triệu đồng.



HĐXX tuyên án ngày 28-9.Ảnh: M. VƯƠNG

HĐXX nhận định căn cứ vào kết luận điều tra của cơ quan công an thì vụ tai nạn xảy ra do lỗi của tài xế lái xe container. Do đó, không có cơ sở để buộc bị đơn - Công ty Phương Trang bồi thường.

Về yêu cầu bồi thường sức khỏe, tính mạng phải có các yếu tố thiệt hại, hành vi trái pháp luật, mối quan hệ nhân quả, yếu tố lỗi. Xét thiệt hại của vụ tai nạn, bảng kê chi phí là 8,3 triệu đồng, chi phí lắp chân giả là 14 triệu đồng, tổng cộng thiệt hại là hơn 23 triệu đồng.

Từ đó, HĐXX bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, ghi nhận sự tự nguyện bồi thường chi phí lắp chân giả của bị đơn.