Hoãn xử vụ Metropolitan vì cựu chủ tịch Vũng Tàu bị bệnh

Sáng 28-10, sau ít phút khai mạc phiên tòa, TAND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ra quyết định hoãn phiên tòa hình sự xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại dự án Metropolitan TP Vũng Tàu.

Lý do, đến thời điểm mở phiên tòa có 254 bị hại vắng mặt không rõ lý do. Người bào chữa cho bị cáo Phan Hòa Bình (cựu chủ tịch UBND TP Vũng Tàu) có đơn xin hoãn phiên tòa vì lý do bị cáo này bị bệnh và đang điều trị tại bệnh viện ở TP.HCM.



HĐXX công bố quyết định hoãn phiên tòa sáng 28-10. Ảnh-TK

Cùng sáng 28-10, bị cáo Đỗ Thùy Linh cũng có đơn xin hoãn phiên tòa với lý do đang điều trị bệnh.



Xét thấy sự có mặt của các bị cáo Phan Hòa Bình và Đỗ Thùy Linh là cần thiết và rất quan trọng cho quá trình xét xử nhằm làm rõ các tình tiết của vụ án nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.

Thời gian xét xử vụ án được mở lại vào sáng ngày 24-11 tại trụ sở TAND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Sau khi nghe quyết định hoãn phiên tòa, nhiều bị hại phản ứng vì họ chờ đợi đã quá lâu, vụ án đã kéo dài quá nhiều năm.

Theo một nguồn tin, ông Phan Hòa Bình bệnh khá nặng, dù rất muốn đến tham dự phiên xét xử nhưng sức khỏe không đảm bảo, theo khuyến cáo từ các bác sĩ.

Một thành viên trong HĐXX cho biết do sáng 28-10 trước khi xét xử luật sư của bị cáo Bình mới có đơn xin hoãn phiên tòa nên tòa cũng khá bị động trong việc thông tin tới người bị hại cùng các bên tham gia tố tụng.

Được biết, vụ án này tòa triệu tập gần 400 người đến phiên xử.