Ngày 7-9, TAND huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Phi Nhân (31 tuổi, ngụ ấp Phước Trinh, xã Bình Phước, huyện Mang Thít, Vĩnh Long) chín tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, vào 15 giờ 50 phút ngày 13-8, sau khi uống rượu Nhân điều khiển xe máy từ nhà chị ruột (ấp An Phú A, xã Phú Đức, huyện Long Hồ) đi hướng ra quốc lộ 53 để mua nước ngọt. Khi đi đến đoạn đường thuộc ấp An Phú A, xã Long An, huyện Long Hồ thì bị lực lượng chốt kiểm soát dịch COVID-19 chặn lại vì lý do của Nhân không chính đáng.



Bị cáo Trần Phi Nhân tại tòa. Ảnh: HD

Sau đó Nhân giả vờ đau bụng nói đi mua thuốc uống nhưng không được chấp nhận. Bực tức, Nhân chửi bới và dùng tay đánh một thành viên chốt nhưng không trúng. Chưa dừng lại, Nhân tiếp tục dùng tay kẹp, siết cổ một thành viên khác của chốt. Ngay lập tức lực lượng chức năng đã tiến hành khống chế, bắt giữ Nhân. Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn trong hơi thở của Nhân là 0.41 miligram/1 lít khí thở.

Chủ tịch UBND xã Long An cũng có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 triệu đồng đối với Nhân về hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.