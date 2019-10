Kiến nghị điều tra 79 CSGT, TTGT nhận hối lộ vụ logo xe vua

Vụ án "khuyết" người nhận hối lộ Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 1-2014 đến tháng 8-2015, các bị cáo câu kết với một số tài xế, chủ xe tải thường lưu thông trên những tuyến đường thuộc tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TP.HCM góp tiền đưa hối lộ cho TTGT, CSGT để không bị xử phạt khi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ.

Các bị cáo Thới, Thái tổ chức in logo có số “68” và chữ “Garage Thành Đô”; Vân in logo chữ “xe chở hàng” để bán cho chủ xe, tài xế với giá 2,5-3 triệu đồng/logo dán làm mật hiệu nhận biết khi bị TTGT, CSGT kiểm tra. Cơ quan tố tụng xác định bị cáo Thới và Thái đã bán được khoảng 15.000 lượt logo, thu lời và dùng một phần số tiền này để đưa hối lộ. Thới đưa hối lộ 79 lần với 5 tỉ đồng, lần đưa nhiều nhất là 150 triệu đồng. Thới còn một người em họ 12 lần chuyển cho cán bộ thuộc Đội 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai 1,2 tỉ đồng để đưa cho một số cán bộ CSGT khác. Thới và Thái đưa cho các đội, trạm thuộc lực lượng CSGT, TTGT các địa phương nói trên 1,3 tỉ đồng. Thái có 39 lần đưa hối lộ 2,2 tỉ đồng. Số tiền còn lại hơn 17,8 tỉ đồng Thới đã sử dụng nộp phạt cho các xe đã mua logo nhưng vẫn bị lập biên bản, trả tiền thuê xe ôm báo tin… Còn cựu CSGT Chân môi giới cho Thới đưa hối lộ 12 lần. Thới cũng khai đã đưa hối lộ 79 lần gần 5 tỉ đồng cho nhiều cán bộ TTGT, CSGT Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM, lần đưa ít nhất 9 triệu đồng, nhiều nhất 105 triệu đồng. Vân có 16 lần đưa hối lộ, mỗi lần đưa ít nhất 3 triệu đồng, nhiều nhất 150 triệu đồng.