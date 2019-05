Làm ơn mắc oán, giúp người khác nhưng bị khởi tố

Mới đây, VKSND huyện Đông Hòa (Phú Yên) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của CQĐT Công an huyện cùng cấp đối với Phạm Ngọc Tuấn (SN 1983, trú Khu phố Phú Hòa, thị trấn Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa) về tội vô ý làm chết người theo khoản 1 Điều 128 BLHS.

Theo hồ sơ, khoảng 20 giờ ngày 13-3 tại thôn Thọ Lâm, xã Hòa Hiệp Nam, anh Nguyễn Văn Tích (sinh 1979, trú Đa Ngư, Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa) điều khiển xe tô tô tải chở cát thì xe bị hư.



Thấy vậy anh Tích nhờ Phan Thanh Dũng (sinh 1973, trú KP Phú Thọ 3, TT Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa) và bị can Tuấn đang điều khiển xe ô tô tải gần đó để kéo xe của Tích đi.

Trong quá trình bị can Tuấn lùi xe, do thiếu chú ý quan sát nên đuôi xe của Tuấn không may tông trúng anh Tích gây thương tích.

Anh Tích sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Phú Yên và ngày 17-3 phải chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên anh Tích đã tử vong sau đó. Công an huyện Đông Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tuấn về tội vô ý làm chết người để điều tra làm rõ.