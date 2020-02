Làm rõ đơn tố cáo liên quan vụ tuynel Thiện Tân

Ngày 31-1, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai vừa chuyển đơn của ông Trần Văn Sơn (ngụ TP.HCM) đến giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai để xem xét, chỉ đạo làm rõ nội dung tố cáo cán bộ điều tra có những dấu hiệu sai phạm trong thực thi nhiệm vụ để xử lý theo đúng quy định.



Trước đó, ông Sơn có đơn gửi Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai tố cáo về việc Công an Đồng Nai không xử lý cán bộ sai phạm, lạm quyền trong thi hành công vụ gây thiệt hại quyền lợi của ông. Đơn tố cáo còn cho rằng công an có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Gạch ngói Tuynel Thiện Tân (trụ sở tại TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Vụ án oan và dấu hiệu lạm quyền

Đây là vụ việc mà Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh. Theo hồ sơ, năm 2007, ông Sơn cùng ông Quang Vĩnh Thuận (Giám đốc Công ty TNHH Tân Thuyết) góp vốn thành lập Công ty cổ phần Gạch ngói tuynel Thiện Tân do ông Sơn làm giám đốc, ông Thuận là thành viên HĐQT. Sau đó, Công ty Thiện Tân mua lại nhà máy gạch tọa lạc tại huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) của Công ty TNHH Tân Thuyết với giá 17 tỉ đồng và đã thanh toán 4,8 tỉ đồng.

Được một thời gian, các bên nảy sinh tranh chấp, phía ông Thuận giữ con dấu và cuốn hóa đơn GTGT của công ty. Do vậy, nhà máy gạch không thể xuất hóa đơn bán hàng và đóng thuế. Từ đó, ông Sơn đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam về tội trốn thuế, các quyết định đều được VKSND tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Sau khi bị tạm giam 114 ngày, ông Sơn được tại ngoại và VKSND huyện Vĩnh Cửu đình chỉ điều tra đối với ông Sơn do hành vi của ông không cấu thành tội phạm. Kế đó, VKSND tỉnh Đồng Nai đã thương lượng bồi thường 400 triệu đồng.

Sau đó, ông Sơn còn làm đơn khiếu nại gửi Công an tỉnh Đồng Nai và VKSND Tối cao vì cán bộ cơ quan CSĐT có sai phạm, lạm quyền trong việc bàn giao toàn bộ tài sản của ông cùng nhà máy gạch cho người khác.

Mới đây, VKSND Tối cao có kết luận và xác định điều tra viên của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khi ông Sơn bị bắt tạm giam đã lập biên bản giao tài sản tại nhà máy gạch cho người khác quản lý và không có bất kỳ quyết định nào theo thủ tục tố tụng hình sự về việc thu giữ tài sản. Hành vi nêu trên của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai không đúng quy định pháp luật, có dấu hiệu của tội lạm quyền trong thi hành công vụ.

Vì thế, CQĐT VKSND Tối cao tiếp tục điều tra những dấu hiệu của tội lạm quyền trong thi hành công vụ xảy ra tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai.



Bà Trần Thị Ngọc Hiền trình bày sự việc. Ảnh: TÂN -YÊN

Cơ quan CSĐT Bộ Công an từng có ý kiến

Theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an, năm 2007, Công ty cổ phần Gạch ngói tuynel Thiện Tân được thành lập do ông Sơn làm giám đốc, bà Tuyết làm chủ tịch HĐQT, ông Thuận và ông Nguyễn Văn Tuấn là thành viên.

Ngày 29-11-2007, để vay 3,4 tỉ đồng của Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long Chi nhánh Đồng Nai, vợ chồng ông Thuận - bà Tuyết đã lập hồ sơ, chữ ký giả mạo. Trong khi đó, tài sản nhà máy này trước đó vợ chồng ông Thuận cũng đã thế chấp cho Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Đồng Nai để vay 7,5 tỉ đồng. Đây là hành vi gian dối, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần được làm rõ.

Vì vậy, ngày 14-1-2010, Cơ quan CSĐT Bộ Công an có văn bản gửi Đại tá Nguyễn Phi Hùng, khi đó là thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai, với nội dung: “Chuyển vụ việc ông Quang Vĩnh Thuận và Nguyễn Ngọc Tuyết có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai”.

Tuy nhiên, từ đó đến nay, đề nghị nói trên của Cơ quan CSĐT Bộ Công an chưa được Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện.