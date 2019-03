Một cựu giám đốc bị truy tố khung tử hình

VKSND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành cáo trạng truy tố 11 bị can trong vụ tham ô tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa (gọi tắt là Công ty Nam Khánh Hòa). Đây là vụ chống hạn trên giấy để tham ô tài sản mà Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh hồi tháng 4-2017.



Vị giám đốc quyền lực

Theo đó, có bốn bị can bị truy tố tội tham ô tài sản. gồm có: ba cán bộ Công ty Nam Khánh Hòa là cựu chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Đỗ Hồng Hải, cựu phó giám đốc Đoàn Phi Dũng, nguyên kế toán trưởng Diệp Thụy Khánh Trân và Nguyễn Văn Minh (giám đốc Công ty TNHH Thương mại xây dựng Thành Khánh Quyên). Cả bốn bị can này bị truy tố theo khoản 4 Điều 353 BLHS 2015 (có khung hình phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình).

Sáu bị can khác đều là cán bộ, nhân viên Công ty Nam Khánh Hòa, bị truy tố tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. gồm có: Ngô Mạnh (cựu phó giám đốc), Đặng Thanh Xuân, Đỗ Xuân Đoan, Phan Tuấn Nam, Lương Thành Nam, Nguyễn Văn Tiến. Bị can Phạm Thị Ngọc Phi (cựu kế toán Công ty Nam Khánh Hòa) bị truy tố tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, trong hai năm 2014-2015, lợi dụng chủ trương bổ sung kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán, phục vụ tưới tiêu thủy lợi chống hạn của UBND tỉnh Khánh Hòa, giám đốc Công ty Nam Khánh Hòa đã tham ô. Ông này chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ thanh quyết toán khống các công trình nạo vét chống hạn, hỗ trợ bơm dầu chống hạn, các công trình sửa chữa thường xuyên để chiếm đoạt ngân sách nhà nước.

Cụ thể, ông Hải chỉ đạo cấp dưới và câu kết với doanh nghiệp lập hồ sơ 24 công trình nạo vét chống hạn. Thủ đoạn là lập hồ sơ thiết kế, tính toán khối lượng công trình không vượt 300 triệu đồng để thuộc thẩm quyền tự phê duyệt thiết kế, dự toán theo quy định.



Một công trình thủy lợi do Công ty Nam Khánh Hòa quản lý đang bị hư hỏng. Ảnh: QĐ

Giám đốc Hải chỉ đạo cấp dưới thiết kế, tính toán khối lượng khống theo số tiền Hải đã ấn định trước. Hầu hết các hồ sơ công trình này đều không khảo sát, kiểm tra thực tế mà chỉ dựa vào tài liệu cũ. Hải cũng chỉ đạo ký khống biên bản nghiệm thu công trình hoàn thành để đầy đủ thủ tục. Sau đó, toàn bộ hồ sơ hợp thức hóa thanh toán thi công, quyết toán giả mạo được Hải duyệt để rút tiền ngân sách nhà nước. Việc lập hồ sơ quyết toán 24 công trình nạo vét chống hạn khống đã gây thiệt hại ngân sách gần 5 tỉ đồng.

Cũng thời gian này, Hải chỉ đạo cấp dưới lập khống khối lượng dầu bơm chống hạn để quyết toán kinh phí thông qua việc lập hồ sơ hỗ trợ bơm dầu chống hạn cho các địa phương. Hồ sơ có sự xác nhận diện tích, biện pháp chống hạn, nghiệm thu công tác bơm chống hạn của các UBND xã, hợp tác xã, Phòng Kinh tế TP Cam Ranh, Phòng Nông nghiệp các huyện Diên Khánh, Cam Lâm.

Tiếp tay cho giám đốc tham ô

Kết quả điều tra xác định bị can Hải đã tham ô, chiếm đoạt tổng cộng 6,1 tỉ đồng ngân sách. Trong đó, bị can Dũng đã tạo điều kiện giúp sức cho Hải chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng; Minh giúp sức chiếm đoạt hơn 3,2 tỉ đồng; Trân giúp sức 1,2 tỉ đồng.

Các bị can còn lại đã làm trái quy định của Nhà nước trong việc lập thiết kế khối lượng dự toán, nghiệm thu công trình, gây hậu quả thiệt hại đối với ngân sách. Trong đó, bị can Mạnh gây thiệt hại 800 triệu đồng, Tiến 570 triệu đồng, Đoan 3,7 tỉ đồng, Nam 3,8 tỉ đồng, Tuấn Nam 2,7 tỉ đồng, Xuân 1,5 tỉ đồng. Riêng bị can Phi lập khống, giả mạo chứng từ kế toán, gây thiệt hại đối với ngân sách 1,2 tỉ đồng.

Cáo trạng cũng xác định Công ty TNHH Vận tải - Thương mại Liên Hoa có liên quan đến việc ký hợp đồng, xuất hóa đơn bán hàng vật tư cho Công ty Nam Khánh Hòa đối với công trình nạo vét chống hạn và chuyển tiền cho Hải. Nhưng ông Nguyễn Minh Tiến, giám đốc Công ty Liên Hoa, đã xuất cảnh sang Mỹ nên công an chưa triệu tập được để làm rõ và chưa có căn cứ xem xét.

Công ty TNHH Lan Bảo đã xuất hai hóa đơn dầu cho Công ty Nam Khánh Hòa để Hải thanh quyết toán tiền hỗ trợ bơm dầu chống hạn. Nhưng hành vi này thực hiện với mục đích mua bán hóa đơn nên chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Công ty này đã bị cơ quan thuế kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính hơn 53 triệu đồng.