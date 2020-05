Một thanh niên trắng án sau 6 năm vướng lao lý

Tòa áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị cáo Tại quyết định GĐT của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao nhận định rằng hai cấp tòa đã áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị can, bị cáo khi xác định tuổi của người bị hại chưa thành niên quy định tại Thông tư liên tịch số 01 năm 2011 giữa TAND, VKS, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và Bộ LĐ-TB&XH. GĐT nhận định: Lời khai của những người trong gia đình cũng như những người làm chứng về ngày sinh của cháu N. có mâu thuẫn. Quá trình điều tra do các tài liệu, chứng cứ xác định ngày tháng năm sinh của cháu này có mâu thuẫn nên cơ quan tiến hành tố tụng trưng cầu giám định độ tuổi và kết luận giám định pháp y là có căn cứ khoa học để xác định độ tuổi của cháu N. Khi Tuấn giao cấu với cháu N. vào ngày 25-7-2015 thì thời điểm này cháu N. đã 13 tuổi ba tháng hai ngày nên theo khoản 4 Điều 112 BLHS 1999 thì Tuấn không phạm tội hiếp dâm trẻ em. Mặt khác, Tuấn và cháu N. yêu nhau, việc giao cấu là hoàn toàn tự nguyện hai bên, không bị ép buộc, cưỡng bức và khi giao cấu Tuấn đủ 16 tuổi hai tháng. Vì thế, tòa sơ thẩm và phúc thẩm căn cứ vào kết luận giám định độ tuổi của cháu N. để quyết định Tuấn không phạm tội là đúng. Kháng nghị GĐT của viện trưởng VKSND Tối cao là không có căn cứ. Việc điều tra lại một số tình tiết như kháng nghị nêu là không cần thiết nên không được chấp nhận...