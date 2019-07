Theo dự kiến sáng mai (19-7), TAND quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng mở phiên xử cựu thiếu úy công an tạt axit vợ sắp cưới vì ghen. Bị cáo là Nguyễn Trương Nam Hải (SN 1995, từng công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC, Công an TP Đà Nẵng), bị truy tố về tội cố ý gây thương tích. Còn nạn nhân là chị LTLV (SN 1995, trú quận Thanh Khê), thương tích 46%.

Theo hồ sơ Hải và chị V. có quan hệ yêu đương, đã đăng ký kết hôn và tổ chức đảm hỏi. Sau đó, hai người xảy ra mâu thuẫn tình cảm, Hải ghen tuông nghĩ chị V. có quan hệ tình cảm với người khác. Chính vì thế, chị V. nhiều lần yêu cầu chấm dứt tình cảm với Hải nhưng không được đồng ý.

Bực tức vì chuyện này, Hải đã lên kế hoạch tạt axit vào chị V. và đã đến một cửa hàng mua axit.



Khuôn mặt chị V. bị tổn thương nghiêm trọng vì bị Hải tạt axit. Ảnh: FB bị hại

Ngày 1-1-2019, Hải thông báo sẽ cùng bố mẹ đến nhà V. để bàn chuyện trả lễ đính hôn. Tại nhà V. Hải đã ra tay tạt axit vào chị V. khiến khuôn mặt của nạn nhân bị tổn thương nghiêm trọng. Bố của V. cũng bị dính axit ở tay và cổ.

Sau đó lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo tước quân tịch đối với Hải. Tiếp đó, ngày 9-1 Công an quận Thanh Khê đã có quyết định khởi tố, bắt tạm giam Hải để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Về thương tích của nạn nhân, lần giám định thứ nhất do Trung tâm Pháp y TP Đà Nẵng thực hiện tại Bệnh viện Đà Nẵng, tỉ lệ thương tích của chị V. là 19%. Sau đó, do thương tích phức tạp, chị V. được chuyển đến Viện bỏng quốc gia. Tại đây, cơ quan chức năng đã trưng cầu giám định lần 2, kết quả thương tích là 46% do Viện Pháp y Trung ương thực hiện.

1 Việt kiều bị tạt axit, cắt gân chân (PLO)- Nạn nhân Võ Duy Nghiêm, Việt kiều Canada, kể lại thời khắc kinh hoàng khi bị tạt axit, cắt gân chân trong lúc chở bạn gái đi chơi. Việt kiều bị tạt axit, cắt gân chân lên chuyên cơ qua Canada (PLO)- Nạn nhân vụ tạt axit, cắt gân chân tại Quảng Ngãi đã lên chuyên cơ bay sang Canada tiếp tục điều trị.