Ở tù xong vẫn xin làm bị cáo để... kêu oan

Khiếu nại kết luận điều tra mới Ngày 16-11 vừa qua, CQĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã ban hành kết luận điều tra lại, đề nghị VKSND cùng cấp tiếp tục truy tố bà Quai, ông Xoa và hai bị can khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết luận điều tra xác định Huỳnh Thị Quai là người tổ chức, cầm đầu. Quai dùng nhiều thủ đoạn gian dối như xưng là con cháu của lãnh đạo cấp cao, có mối quan hệ quen biết với nhiều người, có thể mua được sắt thép phế liệu giá rẻ. Khi đối tác chuyển tiền mua hàng thì không được Quai giao hàng, các bị can đã chiếm đoạt hơn 3,5 tỉ đồng. Vụ án được mô tả bằng năm hành vi lừa đảo, trong đó ông Xoa bị quy kết đã giúp sức cho Quai thực hiện hành vi lừa đảo trong hai vụ, chiếm đoạt số tiền hơn 1,225 tỉ đồng. Quá trình điều tra lại, ông Xoa được cơ quan CSĐT công an tỉnh mời đến ba lần. Khi công an mời đến nhận kết luận điều tra thì ông Xoa có ghi ý kiến vào dưới bản kết luận rằng không đồng tình và tiếp tục kêu oan. Ông Xoa cũng đã làm đơn khiếu nại đề nghị hủy bản kết luận điều tra vì cho rằng trái pháp luật, việc buộc tội ông là thiếu căn cứ. Ông Xoa đề nghị CQĐT phải đình chỉ điều tra đối với ông. Trả lời đơn khiếu nại, Công an tỉnh Kiên Giang cho rằng vụ án đã kết thúc giai đoạn điều tra và chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh chờ truy tố, xét xử. Vì thế, việc khiếu nại của ông Xoa không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan CSĐT công an tỉnh. Tòa phúc thẩm nói gì? Để hiểu rõ vụ việc, Pháp Luật TP.HCM đã liên hệ với TAND Cấp cao tại TP.HCM, nơi đã ra quyết định tạm giam ông Xoa trước phiên xử phúc thẩm lần thứ ba. Ngày 23-12, TAND Cấp cao tại TP.HCM trả lời cho biết ngày 11-10-2018 tòa này thụ lý hồ sơ vụ án do có kháng cáo của các bị cáo và bị hại. Quá trình thụ lý, tòa đã ra quyết định tạm giam ngày 11-10-2018 đối với bị cáo Xoa, thời hạn tạm giam là 90 ngày. Ngày 8-1-2019, HĐXX phúc thẩm ra quyết định gia hạn thời hạn tạm giam đối với bị cáo. Ngày 26-10-2018, bị cáo Xoa có đơn xin rút kháng cáo và tòa này có ra thông báo về việc rút đơn kháng cáo. Theo TAND Cấp cao tại TP.HCM, về nguyên tắc, bản án sơ thẩm có hiệu lực đối với bị cáo Xoa nếu không có kháng cáo, kháng nghị. Trong vụ án này có kháng cáo tăng nặng hình phạt của người bị hại đối với bị cáo Xoa nên bản án sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật đối với bị cáo Xoa. Do bản án điều tra chưa đầy đủ nên tòa phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại. Quá trình điều tra, xét xử lại vụ án, căn cứ vào kết quả điều tra mà cơ quan tiến hành tố tụng xác định tư cách tham gia tố tụng đối với bị cáo Xoa. TAND Cấp cao tại TP.HCM cho rằng các văn bản tố tụng của mình đã gửi cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.