Ông Đinh La Thăng tiếp tục bị đề nghị truy tố

Thoát hình sự vì mắc bệnh hiểm nghèo Đáng chú ý, theo kết luận điều tra, nhiều cá nhân liên quan trong vụ án này được miễn xem xét trách nhiệm hình sự do mắc bệnh hiểm nghèo. Trong đó, ông Vũ Quang Nam, cựu phó tổng giám đốc PVN, dù chưa biết liên danh nhà thầu của PVC có đủ năng lực, kinh nghiệm hay không nhưng đã kết luận đồng ý chủ trương chỉ định thầu. Hành vi này của ông Nam đồng phạm với các bị can. Tuy nhiên, ông này đang bị ung thư phổi giai đoạn IV, thuộc danh mục các bệnh hiểm nghèo nên CQĐT không xem xét trách nhiệm hình sự. Ông Trần Ngọc Hà, cựu tổ phó tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu của PVB, đã cùng một số bị can lập hồ sơ yêu cầu nhưng không đưa các tiêu chí đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu để chỉ định cho liên danh nhà thầu của PVC thực hiện dự án. Ông Hà bị nhồi máu não cũ diện rộng thùy trán - thái dương trái, thoái hóa myelin chất trắng quanh não… nên không xem xét trách nhiệm hình sự. Ông Trần Văn Tặng, cựu phó trưởng phòng dự án đầu tư PVB, đã cùng một số bị can thẩm định hồ sơ yêu cầu, mặc dù hồ sơ không đưa ra các tiêu chí đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu nhưng vẫn ký báo cáo thẩm định đánh giá kết cấu, nội dung hồ sơ phù hợp với quy định… Hành vi của ông Tặng đồng phạm với các bị can nhưng kết quả điều tra xác định ông đã chết năm 2011.